賴神回來了！初選後首場輔選在彰化　站台黃秀芳開泡泡派對

▲賴清德探視余苑綺及余天一家人。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

剛從美國返台的前行政院長賴清德，將正式投入輔選，27日將前往彰化為立委黃秀芳站台，這也是黨內初選結束後，他的第一場輔選活動。不過，展開輔選前，賴清德26日先到醫院探視民進黨正國會的新北市立委余天的女兒余苑綺。

賴清德在民進黨總統初選失利後，就鮮少在螢光幕露面，前陣子遠赴美國會面僑胞，是他初選結束後，首度為蔡英文公開輔選。

正國會向來與新潮流不對盤，在總統初選期間，正國會支持總統蔡英文，也對「蔡賴配」有意見。賴清德結束美國輔選行程返台後，第一件事就是先到醫院關心余苑綺。

賴清德上午抵達醫院後，余天、李亞萍一家人到醫院大門口接待，賴清德在病房停留約20分鐘後，由院方、余天夫婦陪同受訪。賴清德表示，希望大家為余苑綺集氣也支持余天，余天要照顧愛女，選舉又面臨台灣民眾黨的挑戰，蠟燭兩頭燒。

對於是否啟動國內輔選行程，賴清德則說，今天是探視余苑綺的病情，不談其他事情。記者追問蔡賴配是否有進展，賴清德回應，「謝謝，不談其他事情。」

上午探視完余苑綺後，賴清德下午又風塵僕僕趕回台南，出席美術館一館「連結台灣-吳三連獎40 ART聯展」開幕典禮。賴清德表示，從美國輔選回來，短暫休息後，正式投入輔選工作，針對民進黨立委輔選，從選舉較吃力的選區優先輔選，希望蔡英文高票當選，立院席次過半，後續政策推動才有力道。

賴清德27日北上為立委黃秀芳站台，主題為「萬聖節泡泡派對」，下午4時入場，4時30分開始，地點在金馬公園，現場會設置巨型氣墊溜滑梯，讓參與的家長跟孩子們可以開心玩耍，共度難忘的萬聖節，這也是賴清德初選後第一場輔選行程。

▲賴清德為黃秀芳站台。（圖／翻設黃秀芳臉書粉專）

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