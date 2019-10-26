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把握周日好天氣！「北東變天」時間點曝光　南台灣溫差達10°C

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,行人,保暖,禦寒,信義區,陰天,華南雲雨帶影響漸減,今日上半天,「北北基、東部」仍有小雨,陽光逐漸露臉；下半天水氣更減,僅剩迎風面(宜蘭、北海岸)有雨,其餘地區好天氣。迎風面雨勢，愈晚愈少。明後兩天水氣減少,全台幾乎好天氣。（圖／記者季相儒攝）

▲好天氣倒數2天，趕快趁周末出門走走。（本網資料圖）

記者胡順惠／台北報導

最近都是穩定晴朗的好天氣，要好好把握周末出門玩！中央氣象局預報員王品翔表示，未來一周仍持續受東北風影響，尤其下周二至周六（10月29日至11月2日）會稍稍增強，北部、東半部等迎風面雨勢較為明顯，高溫約27至29度、低溫21度；中南部天氣雖然穩定，仍須留意日夜溫差大，高溫約31度、低溫21度。

氣象局表示，周日（27日）受東北風影響，各地早晚稍涼，中南部地區日夜溫差大，台灣東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，北部山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

王品翔說，未來天氣受東北風影響，差別只是強弱而已，下周二至周六，北部東半部水氣增多，雨勢比較明顯，溫度都差不多，高溫約27至29度、低溫約21度；中南部天氣穩定，高溫31度，夜晚低溫約21度，日夜溫差高達10度。

至於未來是否有觀察到颱風生成訊號？王品翔表示，各家模式有分歧，要等到下周二、下周三進入南海比較明朗，有的認為會變熱帶低壓，有的認為保持低壓，當資料有所分歧時，不會做出肯定推測。

▲▼台灣上方無明顯水氣。（圖／氣象局）

▲台灣上方無明顯水氣。（圖／氣象局，下同）

天氣職人吳聖宇表示，台灣秋高氣爽穩定晴朗的好天氣已經持續了一段時間，副熱帶高壓脊的位置雖然往南調整，但是台灣仍在高壓脊北側不遠處，尤其是中心在中南半島至華南沿海的這一個高壓持續存在，正是庇佑台灣過去這段時間天氣穩定的主要因素。

吳聖宇說，預估這種晴朗穩定的天氣至少會持續到周日，下周一晚間由於長江中下游又有短波槽移入，在台灣東北方海域有微弱低壓波動及鋒面建立的機會，北部、東北部、東部降雨機會提升，可能轉為有局部短暫陣雨天氣，但是這個系統向東移動很快，下周二白天就會逐漸遠離，不過隨後東北風增強，迎風面的北部、東北部、東部仍持續會有短暫陣雨。

下周三之後的天氣與目前在菲律賓東南方的東風波擾動98W有關。吳聖宇指出，未來2至3天98W將逐漸通過菲律賓進入南海，並且有發展趨勢，進入南海後有機會逐漸將外圍水氣向北送上來到台灣附近，估迎風面地區持續會有降雨機會，也不能排除出現局部較大雨勢的可能性。

吳聖宇提醒，下周的天氣型態無法像本周如此穩定，天氣系統有些變化，提醒大家要多加注意，至於溫度的部分變化還是不大，各地白天大致舒適到溫暖，夜晚清晨稍涼，北邊較強的冷空氣仍未有明顯南下的條件，可能還要再等一段時間才有可能。

▲▼專家表示，台灣位於高壓脊不遠處因此天氣穩定。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲專家表示，台灣位於高壓脊不遠處因此天氣穩定。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

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