「守住民主、自由」香港民間人權陣線挺同志遊行喊：謝謝台灣

▲2019同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

2019年同志大遊行今（26日）在凱道舉行，節目進行到多元議題時，來自香港民間人權陣線Figo上台謝謝台灣，直說自己很幸運，可以站在這裡和參加遊行，呼籲大家可以守住這個民主、自由的地方。

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▲Figo說台灣現在很好，有民主、自由，希望大家可以守住這個地方。（圖／記者林敬旻攝）



Figo表示，原本香港有很多人都會來到台灣，但這一年都不能來了（反送中事件），這是因為被警察抓、受傷了，民間人權陣線的成員也被黑社會打到流血無法來，今天希望能夠代表所有香港人謝謝台灣。Figo還說台灣現在很好，有民主、自由，希望大家可以守住這個地方，因為平權跟自由是不分國界。

▲施逸翔指出，大家如果都願意為婚姻平權法案走到今天，希望也能關注其他壓迫跟歧視。（圖／記者林敬旻攝）



台灣人權促進會副秘書長施逸翔指出，現場的大家如果都願意為婚姻平權法案走到今天，希望也能一起關注其他壓迫跟歧視，如900多天前的凱道，原住民歌手巴奈等人為了民進黨政府所公布的傳統領域劃設辦法，排除私有土地，忽視原住民權益，他強調後來這裡成了凱道部落，但沒有人是局外人，政府應去修改相關法令。

▲▼挺同朋友坐在台下聽各種短講。（圖／記者林敬旻攝）

