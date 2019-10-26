59年前「2根長辮」新甲蟲物種！　科學家命名為「格蕾塔」：承認她的貢獻

▲ 以瑞典16歲環保少女格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）命名的甲蟲。（圖／翻攝自英國自然史博物館官網）

實習記者許祐誠／綜合報導

英國自然史博物館25日宣布，因為對瑞典16歲環保少女格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）的貢獻感到印象深刻，決定將館內一隻失明且長度小於1毫米的超迷你甲蟲，命名為「格蕾塔」（Nelloptodes gretae）。有趣的是，這隻甲蟲也有著一對「長辮子」，新姓名也已經收錄於英國《昆蟲學家月刊》。

根據BBC報導，這種金黃色甲蟲非常迷你，沒有翅膀和眼睛，卻有著2根像是辮子的長觸角。科學家布朗克（William Block）1960年代在肯亞探險時，首次發現迷你甲蟲，並在1978年捐贈給倫敦自然史博物館。甲蟲便一直被保存到今日，卻遲遲沒有人為牠命名。

▲ 桑柏格常常會綁辮子出席活動。（圖／達志影像／美聯社）

直到今日，英國科學家邁克爾·達比（Michael Darby）因為被桑柏格的環保運動所感動，決定參考她的姓名，「承認她提高關心環境議題等方面的傑出貢獻。」

對此，博物館負責甲蟲策展的巴克萊（Max Barclay）博士附和，因為生物多樣性的消失，尚未發現的物種可能一直流失，甚至在科學家命名前已消失不見，因此，桑柏格努力捍衛自然界、保護脆弱物種的行為，正適合用來為新物種命名。