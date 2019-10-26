　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

59年前「2根長辮」新甲蟲物種！　科學家命名為「格蕾塔」：承認她的貢獻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 以瑞典16歲環保少女格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）命名的甲蟲。（圖／翻攝自英國自然史博物館官網）

▲ 以瑞典16歲環保少女格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）命名的甲蟲。（圖／翻攝自英國自然史博物館官網）

實習記者許祐誠／綜合報導

英國自然史博物館25日宣布，因為對瑞典16歲環保少女格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）的貢獻感到印象深刻，決定將館內一隻失明且長度小於1毫米的超迷你甲蟲，命名為「格蕾塔」（Nelloptodes gretae）。有趣的是，這隻甲蟲也有著一對「長辮子」，新姓名也已經收錄於英國《昆蟲學家月刊》。

根據BBC報導，這種金黃色甲蟲非常迷你，沒有翅膀和眼睛，卻有著2根像是辮子的長觸角。科學家布朗克（William Block）1960年代在肯亞探險時，首次發現迷你甲蟲，並在1978年捐贈給倫敦自然史博物館。甲蟲便一直被保存到今日，卻遲遲沒有人為牠命名。

▲▼ 瑞典少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 桑柏格常常會綁辮子出席活動。（圖／達志影像／美聯社）

直到今日，英國科學家邁克爾·達比（Michael Darby）因為被桑柏格的環保運動所感動，決定參考她的姓名，「承認她提高關心環境議題等方面的傑出貢獻。」

對此，博物館負責甲蟲策展的巴克萊（Max Barclay）博士附和，因為生物多樣性的消失，尚未發現的物種可能一直流失，甚至在科學家命名前已消失不見，因此，桑柏格努力捍衛自然界、保護脆弱物種的行為，正適合用來為新物種命名。

ET快訊
中職／Lamigo走到終點　結束16年歷史含淚告別
信和女兒生母愛恨遭挖！「未婚懷孕分手」全因他害背巨債
砸980萬整形！她動刀百次變「真人版芭比」　前後對比照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

撞見19歲員工「躲公司煮飯」！老闆一聽背後原因超鼻酸　秒請大餐鼓勵

貨車39冰屍翻案？越南14家屬報失蹤…女兒「窒息簡訊」驚曝死亡之路

59年前「2根長辮」新甲蟲物種！　科學家命名為「格蕾塔」：承認她的貢獻

他分享「裝修失敗的房子」悲劇照　網一看狂讚：該給裝潢師加雞腿

慧眼看天下／貿易戰可望停火　全球景氣露曙光？

39人成屍…走私集團突退回偷渡費　神父：死者可能多來自越南

河流也會吸收二氧化碳！　加拿大冰川融水「吸碳量」是亞馬遜雨林40倍

iPhone移除經典「Home鍵」　川普對庫克喊話：裝回來！

藥物死刑忍20mins「喘氣癱瘓」直至死亡　美國3死囚嚇求：寧願電椅死

身中16槍彈殼掉一地　猛哥從頭到腳都傷「徒步3km去急診室手術」

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

貓貓緊抱「身旁情人」...主人手一伸　霸氣宣示主權：不准碰我的柴柴！

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

撞見19歲員工「躲公司煮飯」！老闆一聽背後原因超鼻酸　秒請大餐鼓勵

貨車39冰屍翻案？越南14家屬報失蹤…女兒「窒息簡訊」驚曝死亡之路

59年前「2根長辮」新甲蟲物種！　科學家命名為「格蕾塔」：承認她的貢獻

他分享「裝修失敗的房子」悲劇照　網一看狂讚：該給裝潢師加雞腿

慧眼看天下／貿易戰可望停火　全球景氣露曙光？

39人成屍…走私集團突退回偷渡費　神父：死者可能多來自越南

河流也會吸收二氧化碳！　加拿大冰川融水「吸碳量」是亞馬遜雨林40倍

iPhone移除經典「Home鍵」　川普對庫克喊話：裝回來！

藥物死刑忍20mins「喘氣癱瘓」直至死亡　美國3死囚嚇求：寧願電椅死

身中16槍彈殼掉一地　猛哥從頭到腳都傷「徒步3km去急診室手術」

韓國瑜喊「免費遊學1年」　實踐教授：一家四口年繳2.4萬付到死

《女力》梁舒涵、曾子余CP甜合體！仙姑賺飽飽「沒休過長假」

撞見19歲員工「躲公司煮飯」！老闆一聽背後原因超鼻酸　秒請大餐鼓勵

艾怡良被誤認是變裝皇后　被虧「早上扛瓦斯」沮喪吐心聲

超扯陣容！李玟MV邀一票「千萬YouTuber」　展榮展瑞也在內：她屁股很有態度

嚴正嵐、趙逸嵐「雙嵐女女戀」　同志遊行尬猛男、變裝皇后

調查發現台灣人覺得「自己來」更快樂？6大害羞性知識一次告訴你

郭富城愛女「奶音萌唱生日快樂歌」！　伸出小手牽爸融化網：爸爸眼神好寵溺

日本星巴克夢幻聖誕新品！「草莓蛋糕星冰樂」果粒融化奶油超欠喝

2女站水泥墩拍照「墜愛河」！被拉上岸狂吐紅色液體　嚇到癱軟趴地

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

國際熱門新聞

39冰屍翻案？　越南14家屬報失蹤

獨居婦倒浴室　姪女15年後發現變木乃伊

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

他分享「裝修失敗的房」　網一看狂讚

人體凍死前…反常脫衣詭因曝光

走私集團退費　神父認定死者多為越南人

男體內「自產」啤酒　吃碳水就醉

20年動刀上百次 日本妹變真人芭比

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

父母月賺1萬讓女兒赴英　見簡訊崩潰

黃金銷售員下訂「俄羅斯電郵新娘」　開箱驚見「竟有帶把」

孕媽被保時捷180km/h撞上　噴飛慘死

核彈級菲律賓正妹PTT爆紅　網：雙眼被蒙蔽

更多熱門

相關新聞

瑞典亞斯伯格女孩是氣候運動傀儡？

瑞典亞斯伯格女孩是氣候運動傀儡？

瑞典16歲亞斯伯症症少女格蕾塔•桑伯格（Greta Thunberg）是知名氣候活動家，為提高大眾對氣候變化的關注，她在瑞典議會外抗議，並呼籲全球青少年每周5罷課一天，遭質疑有政治或商業力量在底下運作。桑伯格表示，因即將到來的「氣候危機」，上課毫無意義。

瑞典環保鬥士抵紐約　現身UN總部

瑞典環保鬥士抵紐約　現身UN總部

被貓咬！他信偏方「吞7隻最毒甲蟲」暈倒

被貓咬！他信偏方「吞7隻最毒甲蟲」暈倒

法鬥窘被「甲蟲王者」夾嘴邊肉

法鬥窘被「甲蟲王者」夾嘴邊肉

萌妹手捧「肥軟漢堡包」萬人狂讚

萌妹手捧「肥軟漢堡包」萬人狂讚

關鍵字：

甲蟲Nelloptodes gretae格蕾塔‧桑伯格Greta Thunberg

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

余苑綺化療「一直吐」　李亞萍無助：能怎麼辦

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

花蓮女監管理員輕生　同事救不回

余苑綺癌症4期住院病床照曝光：我還要看小孩

39冰屍翻案？　越南14家屬報失蹤

大樓見火光　他拍到虛幻燃燒奇景

他曝「這3種女生最好追」！網：我女友就是

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

信和女兒生母愛恨遭挖！未婚懷孕分手全因他愛花錢

要迎娶了！新娘「神秘儀式」夫看傻

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

更多

最夯影音

更多
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器
萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面