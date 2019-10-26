蔡英文挺平權：原本婚姻依然美好！唯一不同「更多人一起擁有幸福」





▲蔡英文挺平權。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

2019年同志大遊行26日在台北街頭登場，這是同婚專法在今年5月通過後的首次同志遊行，被稱作「同婚元年」。總統蔡英文透過臉書發文力挺，強調原本婚姻依然美好，唯一不同是「更多人一起擁有幸福」。

蔡英文透過臉書挺平權，「在那天後，我們原本的家庭依然幸福，原本的婚姻依然美好，原本的信仰依然自由。唯一的不同，是更多的人一起擁有幸福。感謝所有人的互相體諒，彼此包容，讓爭議不見、讓幸福來到。」

同婚專法實施至今滿5個月。行政院長蘇貞昌25日晚間透過臉書釋出兩分半的影片，感性談及平權議題。他提到，專法實施後，太陽依然自東邊升起，民法父母子女關係仍然正常運作，「台灣只有因為更進步、更包容，成為更令我們驕傲的國家。」

蘇貞昌說，專法實施五個月以來，阿公阿嬤沒消失，孩子同樣叫爸爸也是叫爸爸，媽媽也是叫媽媽，我們的生活完全沒影響，社會也沒亂，只是開一條路讓同性戀走，讓所有國民的婚姻自由，都同樣有法律保障。

蘇貞昌感性向國人喊話，「各位鄉親長輩，一樣米養百樣人，世間人百百種，但是，我們是同一國的，我們都一起生活在台灣這塊土地上，要人尊重，同時也要尊重人，就算人家跟我們不一樣，我們也要互相尊重平等的相待。如此，台灣才會成為一個互相尊重，自由、進步的國家。」