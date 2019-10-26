出席農業產銷後援會　蔡英文：規劃讓農民退休也能領退休金

▲▼蔡英文出席農產界後援會成立大會，吸引上千名代表出席。（圖／蔡英文競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨總統參選人蔡英文26日下午出席「2020蔡英文總統連任農業產銷界後援會成立大會」，受到上千名農產界代表歡迎，「小英凍蒜」、「2020台灣要贏」喊聲不斷，蔡說，民進黨創黨以來，最支持民進黨的就是農業界的朋友，所以很多政策都是為了農民，雖然現在已有老農津貼，但政府正在規劃讓農友退休時能像一般勞工一樣，都能夠領到退休金。

蔡英文下午在前行政院長張俊雄、農委會主委陳吉仲、國策顧問黃崑濱（崑濱伯）、立委何欣純、洪慈庸、立委參選人陳秀寶、全國農業產銷後援會召集人李金龍、農業金庫董事長吳明敏等人陪同出席，蔡英文為39個後援會代表授予戰旗，崑濱伯贈送台灣水果給蔡英文，預祝總統連任成功。

提到農業，蔡英文說，民進黨創黨以來，最支持民進黨的就是農業界的朋友，民進黨一向認為農民是最需要照顧的基層，所以很多政策都是為了農業界的朋友，除了表達全台人民對農業界的感謝，更希望透過國家政策的幫助，讓農民朋友透過更簡單、方便的方式務農，收入能更加穩定。

對於農民及農產的保障，蔡英文說，政府已開辦農業職災保險，另外，也有農業保險保障農產，若遇到天災事變，收成受到損害會有國家補償，現在還有16項保險能夠保障農產，並持續擴大中，就是要讓「靠天吃飯」的風險減到最低。此外，雖然現在已有老農津貼，但政府正在規劃農民退休制度，讓農友退休時能像一般勞工一樣，都能夠領到退休金。

蔡英文說，政府不斷加強農業行銷、改善冷鏈設備，由政府帶頭做大型展覽、去國外參展，去年的農產外銷額54億美金，創下20年來最高紀錄，就是最具體的成果。2009年政府就想將台灣的芭樂能外銷至美國，在政府的努力交涉、解決技術困難，今年終於讓台灣芭樂順利銷至美國。

蔡英文提到，在陳吉仲努力下，解決在台20多年的口蹄疫問題，若順利的話，明年將能夠出口台灣豬肉，台灣農業生產的能量很大，但是國內市場有限，她不斷要求政府持續開拓外銷市場，讓外銷市場更多元，將農產外銷至更高價的市場，讓農民的收入更高、更穩定。