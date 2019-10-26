兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

▲ LINE可以同時在兩支手機上雙開。（圖／翻攝自Line）

記者余弦妙／綜合報導

通常LINE帳號只能綁定一支手機，不過其實是有破解方法，可以讓兩支手機同時登入同一個LINE帳號的，其實只要在第二支手機上裝上LINE Lite就可以雙開LINE進行對話了，不過，這個APP也有一個問題，就是目前只能在 Android運作，iOS系統則尚未開放。

有名網友在mobile01上提問，他指出，在網路上看到了可以兩支手機同時登入一個LINE的方式，但對於這個方式卻保持著疑慮，深怕這樣的作法會有問題。

對此，底下就有網友解答，手機上要安裝幾個LINE APP都可以，但是同一個LINE帳號，只能同時在在一個LINE跟一個LINE lite登入。另外，也有其他網友指出，如果要雙開LINE的話必須要注意，第二支手機裝的叫line lite，登入時用第一支加好友的掃QR碼，就能兩支同時接收訊息。如果照一般登入方法就會登到本來手機。

另外，據了解，如果要雙開LINE的話，第二支登入 LINE 的手機必須為 Android，iOS 目前是無法做到的，不過如果是iOS（主）+ Android（副）或 Android（主）+ Android（副）就沒問題，另外使用的App同樣是LINE官方，不是什麼模擬器，因此安全性也不用擔心。



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