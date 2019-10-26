華碩「2019鬧熱關渡節」盛大登場　員工親眷踩街同遊「逗鬧熱」

▲華碩「2019鬧熱關渡節」盛大登場。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

由關渡地區團體共同發起、國立臺北藝術大學策劃執行的「2019鬧熱關渡節」今（26）日隆重登場，華碩今年同樣由華碩文教基金會魏杏娟執行長率領企業員工及其親眷組隊踩街遊行，與來自關渡地區學校、社區居民、機關團體與民間企業近40個夥伴單位、百組參與團隊共襄盛舉。

魏杏娟表示，華碩以關渡人自居，一直在找可以深耕在地的機會，「鬧熱關渡節」不僅讓在地文化與創意結合，又能兼具環保與生態，這樣有別於其他地區的獨特慶典元素，也是華碩五年來從未缺席，珍惜與在地民眾互動的年度重點活動。

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▲華碩「2019鬧熱關渡節」盛大登場。（圖／華碩提供）

舉辦邁入第五年的「鬧熱關渡節」，今年以《我家門前有條河之關渡日常》為主題，由社區居民自生活中取材，演繹關渡人文風情，除有參與創意踩街遊行的團隊，並結合自暑假展開的創藝工作坊，要讓藝術家帶領在地居民與學生，設計各類裝扮主題。

同時，這次活動最大亮點，就是由當地里民、學校師生共同打造的多款大型玩偶，像是關渡里利用鋼絲製作的巨大魚偶、一德里打造高達4公尺，象徵守護的福德正神「土地公」與關渡國中的大型白鷺鷥等，再加上穿上氣球製成的純白翅膀，詮釋白衣天使近人專業形象的關渡醫院團隊，以及扮演傳遞愛與和平幸福小天使等可愛造型的關渡附幼學童，一同沿關渡路、知行路變裝遊街。

▲華碩「2019鬧熱關渡節」踩街。（圖／華碩提供）

此外，活動不僅有來自北藝大音樂、傳音、美術、戲劇、劇設、舞蹈、新媒、電影、動畫等9個學系團隊以藝術創作展現各系特色，還特別請來「干豆媽太鼓團」、「靜思書軒小志工」、「無獨有偶劇團」、「蒂瓦力印度舞蹈坊」、「韶聲越南才子樂團」等演出團隊，帶來創意十足、豐富多元的藝陣大匯演。

市集部份，今年攤商種類豐富多樣，從在地小農、手創藝術、活動體驗、教育推廣與商品義賣等共近40個攤位，有吃、有喝、可供盡情玩樂，一次滿足大小朋友需求，而華碩也於現場擺攤義賣愛心物資，並將所得全數捐給公益團體，以具體行動回饋社會，善盡企業社會責任。





▲華碩「2019鬧熱關渡節」市集。（圖／華碩提供）

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