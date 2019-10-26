李問不捨鄭朝方遭韓粉攻擊：高山上都可放國旗 為何競選看板不行？





▲李問力挺鄭朝方。（圖／翻攝自李問臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨新竹縣立委參選人鄭朝方因為在競選看板放上國旗，遭到韓粉攻擊。同黨馬祖立委參選人李問不捨相挺，怒問為何韓國瑜可以喊在高山上放國旗，鄭朝方不能在競選看板放國旗，「沒有人可以去剝奪，每個人為了自己心目中的理念或價值，揮舞青天白日滿地紅的旗幟。」

李問表示，看到新聞中提到，有部分網友批評，鄭朝方在看板上放國旗是「詐騙」行為，心中覺得非常不解。他說，「難道國旗專屬於特定的政黨或候選人？如果三千公尺上的高山上都能插滿國旗，為什麼鄭朝方的看板上不能出現國旗？」

李問說，沒有人可以限制，誰可以在看板上放國旗、誰不能放國旗。沒有人可以去剝奪，每個人為了自己心目中的理念或價值，揮舞青天白日滿地紅的旗幟。

李問提到，自己的文宣看板中都採取「雙旗並列」，第一面是國旗、第二面是軍綠色的馬祖旗，「我會持續透過這兩面旗幟，來傳達『台澎金馬，團結一心』的理念。」

另外，李問分享，昨天拜會交通林佳龍時，對方提到一個想法讓自己印象很深刻。林佳龍說，希望鼓勵每一位台灣人一輩子都能造訪離島三縣金、馬、澎一次。這樣做，能夠推動馬祖的觀光產業發展，但也有深遠的意義，讓國人更了解不同地區獨特的文化，也藉此更了解國家的全貌。在這個過程中，學會更尊重彼此、共存共融。

李問說，體驗過離島的海洋環境，讓更多國人對家園的想像，並非局限於都會或農村景觀，產生更寬廣的視野；而體驗過馬祖的閩東文化，不同於台灣、金門、澎湖的語言習俗和傳統，也讓更多國人能欣賞多元文化的價值，進而增進國家的凝聚力與認同，「林部長這一番話，理念也正好契合我在選舉期間，主張的一句標語：『台澎金馬，團結一心』」。

李問強調，「中華民國由不同族群、語言及文化組成，但同樣都經歷過爭取民主自由的艱辛歷程；我們來自不同族群背景，但絕大多數的人民都認同民主制度，也希望保有公開透明的政府。所以民主自由，是讓『台澎金馬』團結在一起的最高價值。」

李問指出，每一個人，都可以賦予國旗自己心目中的意義，「對我來說，國旗代表國軍堅定捍衛主權、並且抵禦極權統治的決心；對我來說，國旗也提醒我們，要守護台澎金馬永續家園，在得來不易的民主制度之下，團結一致。」

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