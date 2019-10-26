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人成屍…走私集團突退回偷渡費　神父：39死者可能多來自越南

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▲▼英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／路透）

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，震驚國際各界。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國貨櫃車凍屍案至今還有許多謎團未解，當地警方最初據信39名死者全為中國人，不過越南一名神父卻認為，多數死者可能都來自越南。此外，還有部分家庭聲稱，突然收到人口走私集團的退款，而親人則是下落不明。

《路透社》報導，越南神父鄧友南（Dang Huu Nam）來自義安省一個偏遠小鎮，他26日表示，猜測此次事件39名罹難者可能多為越南人，正與相關家屬取得聯繫，今晚預計舉行儀式祈禱，「整個地區都在悲痛之中」、「這對我們社區來說是場災難」。

鄧友南透露，有家屬告訴他，原本要出發到英國的家人下落不明，無法聯繫。越南外交部26日則透過聲明表示，已指示駐倫敦大使館協助英國警方確認受害者身分。英國艾塞克斯郡（Essex）警方則拒絕詳細說明，最初他們是如何認定死者全為中國人。

事件最初爆發時，英國警方相信死者全為中國公民；但中方則認為國籍尚未得到確認。中國與越南當局正在與英國警方密切合作。據了解，屍體中有38人是成年人，另1人則是未成年。

來到越南義安省Yên Thành，數十名19歲女子Bui Thi Nhung的親人聚集在家中，母親看起來非常憂心。根據親戚說法，Bui Thi Nhung原本說自己在法國，正在前往英國的路上，「我們在等待，希望她不是受害者，但很有可能是她。我們每天都替她祈禱，村內有兩人跟那個團體去旅行。」

▲▼英國貨櫃箱屍案，監視器拍到卡車23日凌晨駛離碼頭，不久後警方就接獲報案。（圖／路透）

▲監視器拍到卡車駛離碼頭，不久後警方就接獲報案。（圖／路透）

載屍貨車被發現前兩天，Bui Thi Nhung還在臉書留言，有朋友問她旅途如何，她回答「不好」、「快到春天了」，這其實指的是她快到達目的地。她的照片顯示她10月18日在比利時布魯塞爾觀光，貼文寫道「真是美麗的一天」。

根據環太平洋基金會（Pacific Links Foundation）3月一份報告，義安（Nghe An）是越南最貧困的省分之一，在這裡有許多遭到人口販運至歐洲的受害者。

鄧友南說，其他被認為是受害者的，還有來自鄰近的河靜省（Ha Tinh）；光是今年前8個月，這裡就有4.1萬人離開，前往其他包括海外的地方謀職。報導還指出，台塑集團越南河靜鋼鐵廠2016年爆發嚴重海洋汙染事件，造成當地漁業與觀光產業重創，引發居民抗議。

《每日電訊報》報導，越南一個人權組織表示，至少6個越南家庭擔心自己的親人死在貨車中。也有部分家屬提及，他們原本提供人蛇集團偷渡費用，對方卻突然退回保證金。

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