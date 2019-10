iPhone移除經典「Home鍵」　川普對庫克喊話：裝回來！

▲川普不喜歡用沒有Home鍵的蘋果手機。(示意圖/路透)

實習記者崔子柔/綜合報導

自從2017年起,iPhone新發表的手機就不存在「Home鍵」按鈕,雖然銷售量依然很好,但許多用戶都對這一點感到不習慣,今天川普也對此表達了不悅。

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!