iPhone移除經典「Home鍵」　川普對庫克喊話：裝回來！

▲川普不喜歡用沒有Home鍵的蘋果手機。（示意圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

自從2017年起，iPhone新發表的手機就不存在「Home鍵」按鈕，雖然銷售量依然很好，但許多用戶都對這一點感到不習慣，今天川普也對此表達了不悅。

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月25日

▲川普在推特上向庫克喊話。（圖／翻攝自推特）



川普在推特上發文說，「致庫克（Tim Cook，蘋果執行長）：iPhone上那顆按鈕比滑動螢幕好多了！」

根據《The Verge》報導，川普在2017年3月從安卓手機換成蘋果，但不知道是用哪個款式，不過一定有Home鍵，因為當時iPhone X尚未推出。今天川普發了這則推特，代表他最近換了新的iPhone，但也不確定是哪款機型，只能肯定他現在拿的手機沒有Home鍵，而且他不喜歡。

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報導指出，蘋果可能要推出和iPhone 8很類似的iPhone SE 2，而這款手機上就會有川普習慣的Home鍵，如果真的推出，或許川普會是第一個使用iPhone SE 2的用戶。