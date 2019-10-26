2020年選後同志憂權益消失！挺同團體要總統參選人表態：韓辦沒回覆

▲台灣同志遊行吸引超過17萬人參加。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

2019年同志大遊行今（26日）盛大舉行，17萬人擠滿凱道，婚姻平權大平台副總召鄧筑媛提到，就像很多人說同婚通過了，但仍有很多權益要繼續努力，尤其現在政治氛圍顯然危險，不知道2020總統、立委選後，是否還會繼續對同志友善、守護現有成果，已送出問卷請國、民兩黨總統參選人韓國瑜、蔡英文表態，結果韓辦至今沒任何回覆。

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▲簡至潔在「婚姻元年」短講表示，婚姻平權好不容易走到今天，除跨越性別外，也要跨越種族。（圖／記者林敬旻攝）

台灣伴侶權益推動聯盟秘書⻑簡至潔說，聯盟從2011年走到現在，每年都請大家支持多元成家、支持婚姻平權，今天非常開心終於翻過歷史那一頁，但這一頁翻的很辛苦，後面還有很大一頁沒翻過去，其中好幾百對跨國伴侶無法結婚

，婚姻平權好不容易走到今天，要強調除跨越性別外，也要跨越種族，這是台灣很重要的價值。

▲鄧筑媛說要帶大家參與，去看總統、立委參選人到底對性別友善程度到哪？（圖／記者林敬旻攝）

鄧筑媛表示，政治氛圍顯然很危險，且是需要改變，憂心2020年1月總統、立委選後，到底會不會對同志友善，繼續守護著現有的成果，並往更平等路上邁進，目前針對韓國瑜、蔡英文兩位參選人發出是否支持問卷，但韓辦至今沒有任何回覆。蔡方面則回覆，多元自由一直是執政目標，他們希望可以帶領大家自由去愛、去做自己。

▲▼17萬人上街支持同志權益。（圖／記者李毓康攝）

另外，鄧筑媛提到，接下來要帶著大家走進政治最前線，了解選戰在哪發生，去參與、去看總統、立委參選人到底對性別友善程度到哪？11月開始會針對立委參選人做問卷。



▲第17屆台灣同志遊行吸引世界各國遊客參加。（圖／記者李毓康攝）