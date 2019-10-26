韓國瑜要文物一次展出！前故宮院長背書「已數位化80%」　 故宮聲明打臉

▲故宮Open Data專區，讓全民共享故宮資源。（圖／故宮博物院提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜發表觀光政策，希望將近70萬件故宮典藏文物一次展出。故宮前院長馮明珠也為他背書，「故宮數位典藏」從張善政在做國科會主委時，故宮就已經著手開發，數位典藏已經完成了70、80%，數位方式一次展出當然可行。但故宮今（26日）聲明打臉，故宮典藏總數為698,694件（冊），整體典藏數位化僅完成率約26.49%。

故宮指出，故宮典藏數位化完成率僅約26.49%。其中「書畫類」12,798件，數位典藏完成率95%以上。「器物類」73,838件，數位典藏完成率85%。「圖書文獻類」612,058冊（約1,200萬頁），數位典藏完成率18%。

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故宮說明，典藏數位化後免費上網公開，成為人民共享的公共財，歡迎各界使用。文物經過掃描或數位拍攝，以及基本資料建檔程序後，器物類和書畫類文物圖檔公開於器物典藏資料檢索系統、書畫典藏資料檢索系統，另提供高解析度圖檔於「故宮Open Data專區」，供民眾下載使用。圖書文獻類公開於院藏圖書文獻類資料庫，提供線上查詢使用。

▲故宮VR「自敘‧心境」現於高美館展出 。（圖／故宮博物院提供）

至於文物圖檔要運用於數位新媒體藝術展，故宮表示，這部份需由策展人構思策展，選定合適文物，結合運用AR、VR、沉浸式劇場等數位科技，對文物圖檔進行影音、影像處理、投影、互動設計等大量數位編修工作，才能打造出優質展覽，提供觀眾知性與感性兼具的藝術體驗。

