李旻蔚批民眾黨戰袍挑戰余天　林飛帆：民進黨選擇應戰

▲林飛帆參加2019同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚將代表台灣民眾黨參選新北市第三選區（三重）立委，挑戰民進黨現任立委余天，民進黨新北市黨部25日下午2時舉行臨時會，討論李余典父女的檢舉案，兩人恐面臨除名。對此，民進黨副秘書長林飛帆26日受訪時表示，民進黨目前所有努力都還在進行，「但是如果確定部分參選人脫黨，毫無疑問會選擇應戰」。

民進黨立委余天女兒余苑綺直腸癌復發且轉移肝肺，經醫生研判已經是第四期，必須再度接受開刀化療，於25日入院治療。前行政院長賴清德26日上午也前往台北榮總探視，並不捨余天蠟燭兩頭燒，不僅要照顧愛女，選舉又面臨台灣民眾黨的挑戰。

▲賴清德探視余苑綺及余天一家人。（圖／記者林敬旻攝）



林飛帆26日下午率領許淑華、賴品妤、謝佩芬等多名黨籍立委參選人出席響應，同時更邀請到西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁同行。談及三重立委選局，他表示民進黨目前所有努力都還在進行，「但是如果確定部分參選人脫黨，毫無疑問會選擇應戰」。

此外，外傳「箱屍案」兇手陳同佳來台投案，是國民黨法界大老獻策，行政院長蘇貞昌先前點名前總統馬英九是「魔鬼」，早在幾個月前派密友律師到香港為反送中解套，而這名律師被認為是外傳將擔任陳同佳辯護律師的陳長文，陳長文更投書到媒體駁斥魔鬼說。

對此林飛帆說，香港在反送中事件中不斷嘗試用陳同佳作為破口來干擾台灣，很遺憾看到國民黨部分總統及立委候選人居然搭配香港這樣的言論，感覺有點匪夷所思。

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