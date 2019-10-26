12月想去大阪！他選廉航機票「+稅金行李破萬」生質疑　網曝關鍵：做功課吧

▲不少人出國會坐廉航省錢。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人想出國想省錢，都會搶廉航的機票，一名網友就在PTT表示，他12月想去大阪玩，看了特價廉航，發現不少單程未稅600、1200元的機票，但選擇1200元的機票後，發現加上稅金卻要4200元，來回不含行李也要7、8000元，如果額外買行李，最後機票根本破萬元，讓他心生疑惑，「廉航的票真的比較便宜嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「廉航的票真的比較便宜嗎？」文中透露，他12月想去大阪玩，「這陣子旅展剛好機票都在特價，長X前陣子優惠沒留意，這幾天則是幾個廉航特價，看到不少單程未稅600、1200的機票。」看到價格後，原PO覺得蠻划算的，結果一點下去，稅金要3000元，「一張機票從1200變成4200，來回不含行李也要7～8000，再額外買行李機票就要破萬了。」

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▲許多網友直呼，想買廉航便宜機票一定要做好功課。（示意圖／Pixabay）

如果是另外一種促銷方式的話，則是去程時票價超低，但回程票價超高，「加起來其實也不比長X、X航便宜到哪，甚至跟一般航空的價格差不多」，讓他最後忍不住直問，「不知道能搶到 真●廉航票 的人有多少QQ」。

看到貼文後，網友紛紛留言，「沒有，今年九月去東京，國X來回8500，廉航還快萬」、「旅展的票又沒比較便宜，不如乖乖跟旅行社買香X的票」、「我有買明年的大阪，長X才6000多，還有托運」、「目前真的不太划算了，我前年搭各家廉航去日韓，含行李票價可以都搶到5000以下」、「12月要去你現在才買，當然沒便宜啊！幾個月前買不用特別搶5～6K/人就有啦！」

就有人也表示，想買廉航一定要做各種功課，不然確實沒有比較便宜，「廉航就要多看多觀察，遇到旺季、節日連假買起來也是貴」、「除非提早很久買，不然很難便宜」、「要買那種定期促銷的票才會便宜，但多半紅眼航班」、「紅眼時段便宜，非假日非旺季廉航也會折扣，適合短期行李少，關西機場稅金好像真的比較貴。」

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