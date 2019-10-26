要迎娶了！新娘+伴郎伴娘「神秘儀式」不肯走　邊緣新郎站門口綠炸：沒排我

▲大家的臉上彷彿寫著，沒打贏，就別想娶！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「強者我朋友！」一名男網友參加喜宴，怎料，提早去看迎娶儀式，發現新娘跟伴娘伴郎們正在進行「神秘儀式」，新郎一進門超崩潰，囔囔著被大家「排擠丟包」，委屈拍下一張照片向原PO討拍，結果真相超狂，引發網友笑虧「迎娶時間不重要，絕對要打完才能贏娶！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》曬出爆笑照片，今（26）日參加好友婚禮，照理來說，新郎要招待親戚好友們，肯定忙得團團轉；而新娘要忙上妝、穿禮服，就怕擔心漏掉哪個重要環節。豈料重頭戲，良辰吉時一到，準備迎娶美嬌娘時，新郎一進房間卻看傻了！

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「強者我朋友，都在迎娶了還在傳說對決！」原PO透露，這張照片是新郎所拍下，對方還委屈抱怨「他沒排到（沒組到隊）」，由於這一幕實太經典，便趕緊拍下來紀念。照片可見，總共5人擠在房間裡，伴娘伴郎紛紛當起低頭族PK一場，其中最亮眼的，就是新娘穿著露肩、爆乳禮服，也全程緊盯手機進行戰場廝殺，畫面頗有衝擊感。

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▲留言串釣出過來人，直呼攝影師也加入戰局！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

原PO也忍不住讚嘆佩服，「請大家一起來祝福小倆口場場凱瑞（指在遊戲中表現精彩，帶領隊友贏得勝利），不是啦…是性福美滿！」照片才上傳不久，就掀起近萬名網友噴笑，「一日傳說人，終身傳說人」、「+1我們也是喔，攝影師還跟我們一起打，攝影師超強」、「刷一整排傳說，刷一整排凱瑞」、「迎娶時間不重要，絕對要打完才能贏娶」、「其實這是一個關卡，沒打贏別想娶回家」、「認真的女人最美麗」、「晚上床上對決」、「原來現在是這樣迎娶的」、「萬一這場拉鋸戰打45分鐘以上怎麼辦」。

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