哽咽挺西藏！林飛帆出席同志大遊行：民進黨沒有放棄

▲民進黨參加2019同志大遊行，林飛帆現身力挺。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2019同志大遊行26日下午登場，這是今年台灣同婚專法通過後的首次遊行，被平權團體稱作是「同婚元年」。民進黨副秘書長林飛帆率西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁以及黨內青年軍出席遊行挺平權。他致詞時哽咽挺西藏，同時強調，民進黨面對社會上不一樣意見，仍舊沒有放棄站在人權這一邊。

今年同志大遊行是蔡英文政府推動同婚專法後的第一次。民進黨副秘書長林飛帆26日率領黨內青年部與社會議題部組成綠色大隊，西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁也同行，立委方面參選人賴品妤、許淑華、謝佩芬也現身，現場還更發送民進黨特製彩虹限量小物。

林飛帆致詞時相當激動，提到西藏人權運動更是一度哽咽。他表示，台灣對於人權運動感同身受，過去還有很多前輩因此放棄生命，就為了爭取一些空間，也因此好不容易有了現在的民主。

林飛帆說，台灣在平權的路上向前邁進，面對社會上很多不一樣的意見，這個過程中民進黨沒有放棄，一步一步在困難處境中，讓每一個人身而平等這件事情變成真實。看到藏人朋友站出來，希望不管是西藏朋友或香港朋友，未來也能獲得同等權利，實現人人身而平等的目標。

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