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派40個兄弟等你！成吉思汗開館遭恐嚇　館長直播怒嗆：台中沒王法嗎？

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▲▼。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長陳之漢到台中開健身館遭黑道嗆聲。（圖／翻攝自館長臉書）

記者謝承恩／綜合報導

成吉思汗健身館「館長」陳之漢到台中擴館，選定崇徳路、前尊龍KTV地址為據點，完成租約簽訂，不料在施工裝潢期間，設計師遭到黑道恐嚇「叫館長做生意小心一點」、「準備烙40多個兄弟等他」，讓館長在臉書直播時暴怒，「我是正當做生意、合法簽約，來台中開店就遇到黑道恐嚇，是沒有王法了嗎？」甚至數度聲明，「台灣是法治國家，有問題他一定報警。」

館長陳之漢今(26)日因台中館展店，遭到不明黑道人士恐嚇嗆聲，對方聲稱「崇德路是一個複雜的地方、希望你館長開店要想清楚，他準備4、50個兄弟等他。」讓他氣的開直播回應，「我今天是一個正當做生意的人，如果用黑道恐嚇的方式賺錢有用，那我生意也不用做了，大家都去恐嚇威脅就好。」他更要求台中市政府、議員出面嚴辦，「否則誰敢來台中做生意，台中沒有王法了嗎？」

▲▼。（圖／翻攝自館長臉書）

請繼續往下閱讀...

館長在直播指出，由於台中館前身是尊龍KTV，曾發生竊電風波，前黑道屋主因租客繳不出電費，被判敗訴退租，因此對現任屋主糾纏不休，甚至還派黑道到場嗆聲，十分囂張！甚至前黑道屋主竟「要求館長暫緩開館，他要重新擬約。」陳之漢表示，「你之前跟租客有糾紛，干我什麼事？」，他氣憤表示，前屋主有意見是找屋主協調，而不是他！他都照正當程序簽約，現在來找碴，說要找40.50個兄弟來慶祝他「生意興隆」，非常荒謬。

▲▼成吉思汗選址原「尊龍KTV」場館，作為台中館據點。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲成吉思汗選址原「尊龍KTV」場館，作為台中館據點。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

「我絕對不受黑道威脅恐嚇，台灣是一個法治國家，我還是會依照法律規定下去完成他，我館一樣照開，正當做生意。」陳之漢更呼籲，台中市政府、台中市長盧秀燕，警察局出面做主，如果「台中這麼亂」叫人家怎麼敢下去開生意？做生意前都要先繳保護費嗎？「我一定履行合約，裝潢期間還派人來亂，我一定報警。大家都不用做生意，都做黑道算了。」

館長氣憤無奈，很多台中朋友期盼我下去開館，他場勘時也認為台中是很溫暖的地方，結果裝潢不久馬上就有黑道上門，令他無奈又心寒，他「絕對不跟黑道低頭」、「一切都照法律走。」如果真因為黑道事件退租台中，市政府真的要好好想想。

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派40兄弟等你！成吉思汗台中開館遭恐嚇　館長直播開嗆了
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成吉思汗館長黑道尊龍KTV陳之漢

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