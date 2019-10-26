池上秋收稻穗藝術節　 天籟之音為天地獻唱

▲池上秋收稻穗藝術節由金曲歌王陳建年為天地獻唱。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

由池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會共同主辦的「池上秋收稻穗藝術節」於26、27日登場，邁向第2個10年之際，今年邀請到美聲歌后齊豫與金曲歌王陳建年為天地獻唱。跨世代的經典歌手參與池上盛會，獲得首席贊助「和碩聯合科技」的大力支持，以及農委會水保局和富邦文教基金會的贊助，協力單位長榮航空、立榮航空、MEZI日暉酒店也繼續支持與池上共好。有企業界的共同響應，以及在地居民的同心協力，才能讓池上如同豐收的金色稻穗，閃閃發亮。

秋收藝術節已成很多人心目中1期1會的承諾，大家像候鳥般，回到池上參與這場盛典。基金會董事長柯文昌表示：台灣好在池上與鄉親1起探索池上文化含金量超過10年，因為池上鄉親用開放的心，勇於接受各種挑戰與嘗試，很多人從台灣各地、日本、韓國、香港、中國大陸來到縱谷的池上，是台灣面向國際1張最美麗的名片。

陳建年以「台東心，蘭花情」開場，讓現場聽眾感受屬於台東的音樂，並說小時候是跟著父母在稻田中工作，從來沒想過有1天會那麼美的舞台演出，比登上小巨蛋還興奮。首次來到秋收舞台的齊豫，將以經典歌曲「夢田」、「橄欖樹」等，呼應池上綿延的金黃色稻海，讓歌迷們從心裡感受藍天、青山與大地帶來的力量。