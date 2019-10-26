不能含糊！　王毅要求日本在歷史和台灣問題「重信守諾」

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部長王毅26日表示，日本要在有關歷史和台灣問題上重信守諾，「不能含糊，不能懈怠，更不能倒退。」於此之前，大陸國家副主席王岐山曾表示，計畫於明年春天訪問日本的國家主席習近平，也要求日方穩妥處理好歷史與台灣等問題。

根據《中國日報》，「第15屆北京-東京論壇」於26日上午開幕，本次論壇聚焦新時代下中日兩國在維護亞洲及世界和平與發展中應承擔的責任，與會的王毅於致詞時作出上述發言。

▲中日關係示意圖。（圖／CFP）

王歧山稍早透露，習近平與日本首相安倍晉三今年6月就推動構建契合新時代要求的中日關係，達成一系列重要共識，兩國關係迎來新的發展機遇。雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，確保兩國關係沿著和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。

「中日四個政治文件」分別是1972年9月29日發表的《中日聯合聲明》、1978年8月12日簽署的《中日和平友好條約》、1998年11月25日發表的《中日聯合宣言》、2008年5月7日簽署的《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。

《中日聯合聲明》內容包括「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府充分理解和尊重中國政府的這一立場」；《中日聯合宣言》則重申一中原則。

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