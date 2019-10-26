柯文哲拒為自焚說道歉　林飛帆：不是失言！是內心想法

▲林飛帆率隊參加2019同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

2019同志大遊行26日下午於台北登場，民進黨副秘書長林飛帆也率領許淑華、賴品妤、謝佩芬等多名黨籍立委參選人出席響應，同時更邀請到西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁同行。針對台北市長柯文哲近日脫口「西藏喇嘛會用自焚的方式自殺，死100多人給中共帶來很大的困擾」，林飛帆受訪時表示「我不認為他是失言」，比較認為這是他心裡的想法。

柯文哲日前爆出自焚說，接著又在公安會報上脫口「西藏喇嘛會用自焚的方式自殺，死100多人，給中共帶來很大的困擾」，面對外界一波一波要求道歉的聲音，柯文哲25日坦承失言，他表示自己「用字不精確」，但仍強調以醫生的立場，對這種自殺的動作甚至用自焚，都不會認同。

▲林飛帆率隊參加2019同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



林飛帆表示，他不認為這是柯文哲失言，柯文哲先前受訪時也不認為自己講錯話，更不願意為此道歉，「我不覺得這是失言，我比較認為是他心裡所想的想法」。林飛帆說，他誠心提醒柯文哲不要對中國大陸的極權統治者這麼寬容，而面對遭受到極權壓迫的受害者、被壓迫者這麼苛刻、戲謔，「我實在有點遺憾他至今對這樣的言論認為是恰當的」。

林飛帆也說，或許柯文哲認為自己沒有必要道歉，但他呼籲柯文哲回到理性來看待西藏、新疆及香港的朋友，看看他們是面對了怎樣的壓迫與處境，在今天的同志大遊行台灣好不容易跨出關鍵性的一步，希望台灣能夠在國際當中發揮正面的影響力，是世界上其他仍因各式因素遭受迫害的人，因為台灣站出而有不一樣的可能，用台灣經驗告訴他們有奮力一搏的機會，甚至等到自由平等的機會。

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