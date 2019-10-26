內政部鬆綁陸配離婚後留台規定　「連續住2年」可申請定居台灣

▲內政部鬆綁陸配離婚後留台規定，只要對子女有扶養事實，即可繼續留台。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

為保障台灣地區兒少的最佳利益、維護親子團聚，內政部修法自10月10日起，鬆綁大陸籍配偶的居留規定，讓陸配離婚後，如因各種狀況需要留台照顧未成年親生子女等，可繼續留台；此外，針對喪偶未再婚的陸配，申請定居的年限縮短為連續2年，以衡平陸配、外配在台權益。

內政部移民署表示，修法前，大陸配偶離婚後，如無法取得在台設有戶籍未成年親生子女的監護權，即無法繼續居留台灣。因此內政部修正「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」部分條文，只要陸配對子女有扶養事實，或陸配遭強制出境將造成子女重大且難以回復損害之虞，就不會被廢止居留許可，仍可繼續留台照顧未成年子女，以符合國際人權公約精神及兼顧兒童最佳權益。

此外，舊法原本規定陸配在台居留期間喪偶，如未再婚，須連續居留4年才能申請定居；與未喪偶者，只需連續居留2年即可申請定居存有差別對待。因此一併修正，統一只需長期居留連續2年，每年在台居住逾183日以上，即可申請在台定居，讓陸配及外配的權益能夠一致，預估約有1210人受益，得以盡早取得台灣人民身分。

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