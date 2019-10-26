傳防非洲豬瘟「豬肉囤貨過量」價格慘跌　農委會駁：不是事實

▲農委會澄清零售豬肉價格並未下跌。（示意圖／記者季相儒攝）



記者許展溢／台北報導

近期養豬產業傳言農委會為預防非洲豬瘟做的囤貨措施，因過量傾銷於市場造成毛豬批發價格回軟，農委會今（26日）發出聲明鄭重澄清，零售豬肉價格並未下跌，該傳言並非事實，目前並無為預防非洲豬瘟發生，進行先期性的採購豬肉囤貨措施，自無因過量而傾銷於市場，請勿以訛傳訛。

農委會指出，今年整體毛豬生產供應相對平穩，惟近來節慶（中秋節）過後消費需求降低，呈現季節性產銷盤整，近期豬價回軟，除國內毛豬生產供應平穩、季節性需求降低，近2個月進口豬肉增加近2成且進口價跌幅約15%，連動業務使用和大承銷採購需求疲軟所致，並非坊間豬農流傳農委會為預防非洲豬瘟所做的囤貨措施，因過量而傾銷於市場，造成毛豬價格回軟。

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農委會補充說明，以指標性的五花肉及後腿肉零售價格來看，目前分別為每公斤258至183元及250至117元（因查價地區、通路、品牌不同），較9月上旬的每公斤267至200元及250至125元已有下跌。豬肉零售價及批發價連動具有延遲性與僵固性，肉商約一旬（10日）調整零售參考價格一次，與每日拍賣價格尚無同步連動機制，屬於延遲反應。

農委會強調，為維護產銷平穩，已經請經濟部共同密切注意豬肉零售參考價格的調整幅度，以維護消費者權益。而豬價回軟趨勢，和產銷團體協議並採取減供及秩序產銷措施後，豬價持穩盤整。

