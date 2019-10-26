林飛帆率民進黨挺平權：爸媽沒不見！家庭沒被破壞、信仰自由仍獲保障





▲林飛帆率民進黨參加2019同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2019同志大遊行26日下午登場，這是今年台灣同婚專法通過後的首次遊行。民進黨副秘書長林飛帆現身遊行相挺平權，他受訪時表示，平權是民進黨的核心價值，不會以選票做考量。

今年同志大遊行是蔡英文政府推動同婚專法後的第一次。民進黨副秘書長林飛帆26日率領黨內青年部與社會議題部組成綠色大隊，西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁也同行，立委方面參選人賴品妤、許淑華、謝佩芬也現身，現場還更發送民進黨特製彩虹限量小物。

林飛帆率領民進黨青年軍出席同志大遊行，不過立委方面只有三位參選人到場。沒有太多候選人到場，是否是因為同婚議題受到基層壓力，林飛帆回應，「這件事我們完全不以選票做考量，同婚通過最根本的是涉及到我們核心價值，追求每個人平等被對待尊重的權利，人人享有生而平等、被賦予憲法上的權利，這是民進黨的核心價值，所以我們完全不以選票做考量或看待。」

林飛帆提到，行政院長蘇貞昌昨日深夜先透過臉書發表談話，特別用台語力挺平權，為的就是讓更多鄉親了解，同婚專法通過後，爸爸媽媽沒有不見，家庭價值沒有受到破壞，每個人的信仰自由在今天仍舊獲得保障，不會因為法案而受到影響。

林飛帆說，總統蔡英文今天也在臉書強調，要讓每一個人在台灣都享有幸福的權利，這是政府根本該做的事，也是民進黨長久以來追求的價值，「總統、行政院長到立委候選人站在這裡，很清楚我們不以選票做考量，而是站在對的地方。」

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