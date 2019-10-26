賴品妤萌扮「貓女」挺平權　怒嗆柯P道歉：別再把醫生身份當擋箭牌

▲賴品妤、許淑華參加2019同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

2019同志大遊行26日下午於台北登場，民進黨副秘書長林飛帆也率領許淑華、賴品妤、謝佩芬等多名黨籍立委參選人出席響應，同時更邀請到西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁同行。針對台北市長柯文哲近日頻惹出失言風波，許淑華與賴品妤不約而同地要求柯文哲道歉，更怒嗆柯文哲「別再把醫生身份當擋箭牌」。

柯文哲日前爆出自焚說，接著又在公安會報上脫口「西藏喇嘛會用自焚的方式自殺，死100多人，給中共帶來很大的困擾」，面對外界一波一波要求道歉的聲音，柯文哲25日坦承失言，他表示自己「用字不精確」，但仍強調以醫生的立場，對這種自殺的動作甚至用自焚，都不會認同。

▲賴品妤扮貓裝參加同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



許淑華表示，柯文哲言論已經嚴重污辱西藏人民，以及所有為了自由民主奉獻犧牲的鬥士，直言「我真的認為他是一個失言的市長，不適合再繼續當台北市長 」。許淑華說，台灣好不容易在婚姻平權跨出一大步，西藏人民面對的是遠比香港人民更多的恐懼、不安及不安定感，怒批柯文哲怎可以對鬥士講出污辱、輕挑的論，她必須向藏族朋友說聲道歉，台北市竟然選出一位如此失德的市長。

賴品妤則說，很難相信到了2019年的今天，台灣首都市長的發言竟然如錯輕浮、不尊重別人，根本不把別人的苦難當一回事，自己作為台灣人應該要像藏人道歉。她也提到，同志大遊行自2003舉辦至今，從當時上街頭寥寥可數的人數到今天大家可以開開心心地參與遊行，可以看出台北一直在進步，但很顯然「我們選出的市長一直沒有進步，配不上這個城市的進步價值」，要求柯文哲應該為其言行對市民及藏人道歉。

謝佩芬也說，身在台灣的每一個人都應該好好珍惜得來不易的言論自由，但柯文哲就是濫用了言論自由，作為市長的人沒有該有的高度，只能說是非常失職、失能又失德的市長。她認為，柯文哲此番言論不只傷害了遠在西藏人的感情，也是對人權自由的傷害，呼籲全台灣的人與所有自由鬥士站在一起。

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