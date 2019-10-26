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39凍屍案監視器拍「第2名關鍵司機」　進出比利時港口10次…警繃神經抓人！

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▲英國39死貨櫃車廂屍、凍屍案。（圖／路透社）

▲英國39死貨櫃車廂屍案出現第二名關鍵司機。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

英國貨車凍屍案進度來到屍檢，確認死者國籍，另一方面警方抽絲剝繭下，已陸續逮捕4名嫌疑犯，其中包括第一時間報警的貨車司機羅賓遜（Morris Robinson）之外，現傳出警方一路追蹤監視器，發現貨車頭在進到港口前，也有另一名司機，且前後被拍攝到10多次進出，將全力追捕到案。

根據綜合外媒報導，當時載有39人的冷凍貨櫃車頭從比利時港口出境，監視器拍攝到當時應有另外一名司機，但事後卻消失，前後在監視器上出現至少10多次，基於調查需求，目前警方正在全力追緝該名司機到案，荷蘭媒體報導：「目前英國警方希望可以儘快找到這名司機，來更加釐清案情」。

▲涉案駕駛羅賓遜在案發後已經遭到逮捕。（圖／翻攝自臉書）

▲涉案駕駛羅賓遜在案發後隨即遭到逮捕。（圖／翻攝自臉書）

截至目前已有4人遭到逮捕，包括北愛爾蘭司機羅賓遜、2名貨車主夫妻、以及一名年約48歲的人口販運前科份子。羅賓遜的家人當時在得知案情後，立刻飛往英國幫助羅賓遜，並強調「他絕對不知道後面全是屍體，因為他是一個非常善良的人」。

警方表示，倘若可以找到在比利時港口出現的司機，那麼對案情將會有極大的發展，因為就能知道「究竟是誰將這39名移民送往英國」。

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