陳同佳會否來台投案？陳其邁：台灣已做好準備...現在障礙在香港！

▲陳同佳。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳日前出獄後，外界就一直在關注他是否會來台投案。對此，行政院副院長陳其邁26日表示，目前台灣方面已做好準備，也請港府轉交給陳嫌單一投案窗口，若他是真心悔悟，應該立即投案。

陳其邁26日於台中出席中華民國工商協進會午餐會，會後針對港女箱屍命案嫌犯陳同佳來台投案一事指出，香港政府不審理此案，還將人放了，造成陳嫌在外的行蹤與要不要投案都是個謎，再加上有其他因素介入，致原本要投案的計畫生變，而陳同佳是否真的有要投案，現在還無法判斷，所以才會一直要求港府應配合司法互助，確保他投案。

陳其邁又稱，交給台方偵辦及審理最重要的原因，就是要港府負起所有的責任，「我們都準備好了」，也提供單一投案窗口請港府轉交陳嫌，「假若他是真心悔悟，就應立刻向單一窗口投案，我們也會確保在整個過程能順利。」

最後，陳其邁強調，其實現在還是希望港府能夠就過去2016年的相關案例的作法，「現在的問題、障礙或不確定性都是在香港」；而政府的決心會落實在包括公平執行法律或逮捕陳嫌順利到案，讓受害者及家屬能夠平復或落實司法正義，這都是政府的目標。

▲陳其邁。（圖／行政院提供）



此外，據港媒《南華早報》報導，身兼陳同佳獄中教化師的管浩鳴透露，陳同佳赴台投案的時間可能會向後延3個月，等到台灣總統大選結束後，才會來投案。《明報》於25日的報導也指出，港台雙方已進入「技術性」磋商，主要商討陳同佳赴台細節，包括台灣警方如何陪同或帶回陳同佳，香港警方是否派員隨行等，但尚無定案。

蔡英文26日受訪時表示，現在消息有一點混亂，不知道誰是真的可以代表陳同佳。同時台灣也制定了單一窗口，整體執法單位都已經準備好了。蔡英文說，希望港府可以盡快把嫌犯的相關事證交給我方，以利展開完整的後續處理。

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