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陸生頭頂彩虹首參加同志遊行　她嗨喊：羨慕自由空氣撲面而來

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▲2019同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲2019同志大遊行從台北市政府出發，路線是歷年最長的一次。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

第17屆台灣同志遊行今（26日）下午在台北市政府前廣場出發，由於今年是同婚通過後首此遊行，吸引世界各地遊客到台灣，主辦單位更幽默說「台北的飯店都被同志住走了」。《ETtoday新聞雲》也走入遊行大陣仗，一名來自大陸學生表示，第一次參加活動，感受到自由空氣撲面而來，自己非常喜歡。

23歲jojo來自大陸浙江，她到台灣藝術大學念視覺傳達藝術系，她興奮的說，身邊有很多朋友也有這樣困擾，到台灣後發現有種自由空氣撲面而來，非常喜歡這樣氛圍，也發現自由不僅僅包括婚姻和性別，還有其他各種權益，都是透過自由話題。

請繼續往下閱讀...

▲▼2019同志遊行。（圖／記者許展溢攝）

▲▼來自大陸的jojo向記者表示非常開心能參加台灣同志遊行。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 2019同志遊行 。（圖／記者許展溢攝）

 jojo說，台灣作為亞洲跨出同婚第一步地方，自己很羨慕台灣人，因為一直都很想有參加遊行體驗，今天頭上特別頂著彩虹緞帶，臉上畫上彩虹妝，路上覺得很多口號印象深，如「上帝愛同志」等，大家都好敢講，自由環境非常好，她說自己學藝術，大家能在自由環境創作更有激情。

▲▼第十七屆台灣同志遊行,HUSH。（圖／記者李毓康攝）

▲HUSH全程走完遊行路線。（圖／記者李毓康攝）

三重高中17歲高中女學生和同學結伴參加遊行，其中李同學說，超緊張、興奮，因為是第一次參加社會運動，覺得藉由遊行更多人可以知道此議題，給更多人去認同，相信未來大家會走得比較順。

▲▼2019同志遊行。（圖／記者許展溢攝）

▲郭家瑋說，雖然同婚通過了，但還有很多權益必須爭取。（圖／記者許展溢攝）

世新大學碩一生郭家瑋表示，雖然亞洲是同婚通過第一個合法國家，但原本是可以得到民法保障，他認為不要屈就於專法，因為該法不夠好，如沒有跨國婚姻、共同收養小孩等權益，今天走上街頭要向前爭取更好的東西，還有很長一條路要走。

▲2019同志大遊行，祁家威揮旗。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼今年的同志大遊行預計吸引20萬人參加。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼今年的同志大遊行預計吸引20萬人參加。（圖／李毓康攝）

▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲2019同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼今年的同志大遊行預計吸引20萬人參加。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲2019同志大遊行。(圖／記者林敬旻攝)

▲▼今年的同志大遊行預計吸引20萬人參加。（圖／記者林敬旻攝）

▲2019同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼今年的同志大遊行預計吸引20萬人參加。（圖／記者李毓康攝）

▲第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

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2019同志遊行大陸同婚亞洲台北市政府HUSH彩虹

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