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CNN問貨車命案死者「極端方式離開中國」　華春瑩反批：問題不合時宜

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▲大陸外交部長華春瑩。（圖／翻攝　環球網）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝　環球網）

記者曾俊豪／綜合報導

英國貨車39人命案震驚全球，美國CNN駐北京記者25日在大陸外交部行記者會上，就此命案提問，表示既然官方宣稱70年來取得巨大成就，為何還有這麼多人用極端方式離開中國大陸？對此，發言人華春瑩當場表示此問題「不合時宜」，因為目前仍無法確認是否為中國公民，認為記者將案件與建政70週年連結，「這個出發點有問題。」

綜合陸媒報導，這名記者提問時表示，「關於在英國發生的悲劇，外界理解目前詳細信息有限，而為了慶祝中國過去70年取得的巨大成就和進步，本月初中方舉行國慶相關活動，「但中國公民卻通過這種極端危險的方式離開中國，他們是出於何種動機？外界應該如何理解？」

華春瑩首先表示，「你是CNN的吧？我覺得你提這個問題很不合時宜。而且你提這個問題其實對CNN沒有得分多少。我剛才已經說了。我們正在與英國警方保持密切聯繫，英國警方表示仍然在覈實遇難者身份，目前尚無法確認是否為中國公民。

▲英國39死貨櫃車廂屍、凍屍案。（圖／路透社）

▲英國39死貨櫃車命案震驚全球。（圖／路透社）

她指出，在目前情況下，每個人都為這39個逝去的生命感到悲哀，也在想，到底發生了什麼？因此希望世界各國能夠加強合作，打擊非法偷渡或者非法移民問題，當務之急是要查清事實真相，想辦法解決此類問題。

華春瑩對記者表示，「你剛才先入為主，你設定為就是中國，而且把這個案件和中國慶祝新中國成立70週年聯繫在一起，這個出發點是很有問題的，反映出你思想深處的一些問題，你到底希望得到什麼樣的答案呢？」

她強調，「新中國成立70年來中國人民的幸福感、獲得感、安全感、滿足感前所未有。環顧世界，有嚴重非法移民問題的不是中國。相反，我知道有越來越多的外國朋友希望到中國來學習，來旅遊，來工作，甚至希望在中國永久定居，我覺得這本身就很能說明問題。」

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