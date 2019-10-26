藥物死刑忍20mins「喘氣癱瘓」直至死亡　美國3死囚嚇求：寧願電椅死

▲美國死囚寧願選擇電椅死刑，也不要被注射藥物。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國田納西州（Tennessee）一名死囚表示，他不希望以注射藥物來執行死刑，因為他相信藥物反而會讓他痛苦又漫長的死去，最後選擇被電椅處死。另外也有兩名死囚要求以電椅處刑。

綜合外媒報導，死囚扎格斯基（Edmund Zagorski）原本要在2018年10月執行死刑，但扎格斯基強烈抗拒，聲稱藥物中的鎮靜劑會讓死亡過程加長，並且更加痛苦，希望讓他以電椅執行死刑。

起初，獄方認為這是扎格斯基用來延後執行死刑的藉口，但最後相信扎格斯基是真心想要以電椅執行死刑，因此准許他在2018年11月坐上名為「老斯巴克」的木椅上，通電處刑。

同年，又有兩名死囚要求電椅死刑，讓田納西州在2018年以電椅處死三名死囚。不過實際上，田納西州是美國准許電椅死刑的6州之一，但也是唯一一個執行過電椅死刑的州，在扎格斯基之前，1960年以來只用電椅處刑過一名囚犯。

Tennessee inmates opt for electric chair over injection https://t.co/jwrVWfEyTI pic.twitter.com/FICVYFCdFs — New York Post (@nypost) October 25, 2019

報導指出，由於電椅死刑被認為過於暴力殘忍，如今美國多數地區都是以較為人道、不痛苦的藥物注射作為行刑方式，但因為生產類似藥物的廠商減少，讓各州逐漸改變藥物成分。以田納西州為例，藥物會導致人體失去意識、麻痺癱瘓及心跳停止，同時死囚會無法動彈或說話，並產生窒息、渾身灼熱和溺水感。

2018年8月，一名殺害7歲女童的死囚比利雷伊里克（Billy Ray Irick）就接受了藥物注射死刑，他的死亡過程長達20分鐘，期間內，比利雷伊里克不斷咳嗽、喘氣，直到臉色變成暗紫色，最後死亡。此案成為死囚抗議的舉例之一，可卻因沒有確切證據而不被當地法院受理。

大法官索妮雅索托馬約爾（Sonia Sotomayor）則反對美國最高法院不聽取囚犯們的意見。因為她認為，考慮到多數人對電椅的看法，很難想像有什麼證據，比一個對死亡藥物害怕到願意坐上電椅的死囚來得更令人震撼了。

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