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桃園又見熊貓外送員車禍　她突左轉！後方騎士煞車不及撞倒

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▲擔任空腹熊貓美食外送的楊姓女子，25日晚間在桃園市八德區外送時，疑因突然左轉被後方機車撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲擔任空腹熊貓美食外送的楊姓女子，25日晚間在桃園市八德區外送時，疑因突然左轉被後方機車撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓女子擔任空腹熊貓外送員，25日深夜在八德區外送美食時，在店家取得外食沒多久，在介壽路上突然左轉被後方直行機車撞上，楊女瞬間尖叫倒地，警方到場處理時，楊女左大腿、腰部等處受傷，但意識清楚，2名騎士經酒測後酒測值均為0，肇事原因還在調查中。

▲擔任空腹熊貓美食外送的楊姓女子，25日晚間在桃園市八德區疑因突然左轉被後方機車撞上，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲擔任空腹熊貓美食外送的楊姓女子，25日晚間在桃園市八德區疑因突然左轉被後方機車撞上，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，25日晚間23時40分許，八德分局接獲報案，介壽路二段發生交通事故，楊女從店家取得外食後，騎機車上介壽路，隨後欲左轉往大溪方向時，後方直行往桃園方向的陳姓機車駕駛來不及剎車撞上，楊女嚇得聲尖大叫但仍被撞倒，後方陳姓機車騎士則未倒地。

桃市政府消防大湳分隊到場，因楊女無明顯外傷，但受驚嚇，楊女自稱腰部與大腿疼痛，救護人員為楊女施作急救處置後送往鄰近的聖保祿醫院，警方為2名機車騎士酒測，雙方酒精測試值均為0，警方呼籲，駕駛車輛應與前車保持安全距離，欲左右轉彎時更應減速慢行，注意車前狀況，以避免發生危險。

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