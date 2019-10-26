花蓮騎士貪快闖紅燈…遭起步轎車撞飛「翻滾360度」！右腳踝斷了

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮南濱外環道25日下午發生一起車禍意外，一名李姓男騎士疑似未依規定兩段式左轉，且又搶快闖紅燈，當場遭路口綠燈直行的轎車撞上，李男瞬間拋飛騰空，整個人在半空中翻轉360度後落地，倒在柏油路面一動也不動。救護人員到場後立即將李男送醫，雖然幸運沒有生命危險，但其右腳踝嚴重骨折，目前仍在治療中。

▲李男違規左轉又闖紅燈，遭到轎車撞上。（圖／東森新聞）

監視器畫面拍下，李男當時騎車行經南濱外環道，但卻未依規定兩段式左轉，還貪快闖越紅燈；而這時銀色轎車自外環地下道駛出，見到綠燈後起步向前，反應不及當場撞上李男。雖然當時雙方車速都不快，但撞擊力道之大仍讓李男瞬間騰空翻轉360度，機車車殼破裂、轎車前保桿也嚴重毀損。

▲李男遭撞後騰空翻滾360度才落地。（圖／東森新聞）

目擊民眾還原事發當下情況，直呼撞擊瞬間發出「碰」地一聲巨響，「騎士就在空中翻了一圈，然後落地就一動也不動了！」救護人員獲報後趕抵現場，立即將受傷的李男送往醫院治療，所幸並無生命危險，但其右腳踝骨折，需要開刀住院；而轎車駕駛則未受傷。目前詳細車禍原因、肇事責任歸屬，警方正在調查釐清中。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼轎車前方保桿嚴重毀損。（圖／東森新聞）