柯文哲酸投靠　林飛帆反擊：我選擇的是支持人權的民進黨

▲民進黨參加2019同志大遊行，林飛帆出席力挺。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲近來頻頻砲打民進黨，引來民進黨副秘書長林飛帆反酸自焚失言風波，柯文哲反嗆林飛帆是「投靠」。對此，林飛帆26日出席同志大遊行致詞時回擊，強調自己不是投靠，而是選擇加入支持人權的民進黨。

林飛帆25日晚間在臉書發文，點出柯文哲近日失言紀錄，用柯文哲的名言大酸柯文哲，「回歸理性不難，不要拿他人苦難開玩笑而已。」柯文哲26日幫子弟兵蔡宜芳站台時，一度要反嗆，但隨後忍住，「林飛帆曾經也是年輕人的標竿，現在嘞？你只不過是一個投靠…，對拉，我要想想看用什麼字來形容你」，暗諷林「先破功」。

林飛帆26日下午現身同志大遊行，力挺平權運動。他致詞時提到西藏獨立運動，怒批柯文哲應該要為藏人流行自焚說道歉。

林飛帆說，柯文哲沒頭沒尾地說自己投靠，「他話沒講完，我跟大家講完，我投靠什麼？我加入的是一個願意支持婚姻平權，聲援西藏、香港，不屈不撓的民進黨，這是我們的價值，而不是他的價值，沒有模糊的空間。」

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