萬華警24小時違紀3次…警車載女友剛挨批　網又爆他違法搜索

記者邱中岳／台北報導

北市萬華警員遭爆騎警車載女友挨批，但沒想到網友又PO出一張照片說他不是第一次了，萬華分局督察組也因此開鍘記過2次，另外遭網友又加碼爆料25日凌晨值勤時「違法搜索」，遭民眾拍下蒐證。

警方指出，25歲的王姓警員，24日遭民眾爆料騎警車、穿制服載女友，還與民眾爆發言語衝突鬧上警所，王姓警員雖然辯稱：「當時女友子宮出血，所以才下班後趕往載人準備去醫院」。

▲騎警車載女友挨批，網轟「不只一次」，且加碼爆料他違法搜索。（圖／畫面翻攝《夏日落》臉書）

但網友又爆料，24日當天晚上王姓警員在成都路上KTV門口執行「守望勤務」，竟將女友直接放在巡邏車上，且讓民眾發現拍下PO網，萬華分局督察組依照《警察人員獎懲標準》給予2小過處分。

另外針對，遭網友加碼爆料，25日凌晨在西寧南路、內江街口對民眾進行違法搜索一事，警方初步表示，當時男子主動將包包打開提供檢查，但對方質疑，警員為何將手伸進去包包翻找，此事也將查證是否有涉及違法搜索。

▲騎警車載女友挨批，網轟「不只一次」，24小時內竟然違紀3次。（圖／畫面翻攝臉書《路安專案》）

而針對24小時內違紀3次，萬華分局督察組表示，未來將加強教育訓練，除了注意警員自身的言行外，凡警員發生違紀案件，也將依快懲重罰原則處理。

另外，針對有網友轉載王姓警員曾經在2018年5月有PO出一張「玩天九牌」的照片，萬華分局督察組也表示，經查確認當事人並非王姓警員，目前也將後續追查是否有賭博一事。

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