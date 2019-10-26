首次被要求闡述「新聞報導」　黃之鋒酸：願和選舉主任當筆友

▲黃之鋒。（圖／記者林敬旻攝）

記者馬叔安／綜合報導

參加區議會選舉的香港眾志秘書長黃之鋒26日指出，稍早收到新海怡西選舉主任蔡亮的來信，第3度查問其政治主張，並首度引述新聞報導，要求黃之鋒就一篇去年的新聞進行表態。黃之鋒質疑，類似的闡述恐怕沒完沒了，抑或「這只是新選舉主任借故拖延。」

黃之鋒26日在臉書發文指出，繼海怡西選區選舉主任馬周佩芬「因病休假」，導致選管會臨急撤換選舉主任隔天，他收到新主任蔡亮的來信，查問其政治主張。

黃之鋒表示，自己於兩輪回信當中，已經直接指出自己的政治主張符合一國兩制的憲政框架，「但我仍非常樂意與蔡亮女士做筆友」，繼續進行回信。

黃之鋒強調，選舉主任竟首度於在來信引述新聞報導，「提到某篇我在去年回應譚耀宗的新聞，要求我就著該篇本來沒有甚麼公眾關注的報導作回應。」他指出，過去8年與他有關的新聞報導，「沒有上萬篇也肯定有數千篇」，類似的闡述，豈不是沒完沒了？政府越想拖，就只會越讓選民覺得選舉不公，使得居民更支持捍衛制度公義的候選人。

香港區議會選舉將於11月底舉行，而24日晚間已完成抽籤程序和舉行候選人簡介會，不過，唯獨海怡西選區昨日未能進行抽籤，原因是香港眾志秘書長黃之鋒尚未得到參選確認通知。對此，香港建制派透露，黃之鋒觸碰了自決這條「紅線」，成為參選的致命傷。

►黃之鋒將被取消參選資格！ 建制派曝關鍵原因：觸碰自決「紅線」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！