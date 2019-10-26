中美料11月簽貿易協定　陳水扁：美國不會為了台灣犧牲自己利益

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

美國副總統彭斯於台灣時間24日晚間11時許針對與中國大陸關係發表演說，稱美國將與台灣、香港站在一起，更呼籲北京遵守中英聯合聲明。對於美、中、台的關係，前總統陳水扁認為，美國總統不分民主共和，不管哪一個黨執政，都不會為了台灣利益而犧牲美國利益。

陳水扁25日接受媒體提問，關於彭斯談中國大陸政策時，強調會與香港同在，他將如何看待美、台、中之間的關係。陳水扁開頭便直言，美國總統不分民主共和，不管哪一個黨執政，都只有美國的國家利益。美國總統不會為了台灣利益而犧牲美國利益。「台灣要有利益，是附隨在美國的利益之下，美國先有利益，台灣才有利益」。他認為，如果美國利益與台灣利益衝突，也只能「犧牲台灣利益來確保美國利益」。

陳水扁提到，美國總統大選第一次參選的挑戰者，都會強力批判中國大陸的民主與人權以獲取選票，甚至在當選後執政的第一、二年，還會繼續對中國大陸採取強硬立場；而彭斯最新演講雖然還是繼續批判中國大陸的人權民主，卻又籲請國會不要通過力道更強的挺港法案，避免美國總統川普渴望在下個月簽署有限的美中貿易協議破局。

「這是典型的美國國家利益至上」，陳水扁表示，選舉連任成功最重要，至於對香港有利益的《香港人權與民主法案》，在參議院繼眾議院之後，「可能就沒有那麼重要了」。他提醒，川普對中國大陸的強硬態度、美中貿易大戰的過程，是美中關係改善並提升的「機會之窗」，蔡政府如果沒有把握並善用這麼好的機遇，等到川普總統連任之路有了困難，川普再對中國大陸國家主席習近平讓步以換取中美貿易談判的成果，「台美最好的黃金三年恐將成為過去」。

最後，陳水扁也給予肯定，香港反送中條例正式撤案，這是百萬香港人勇敢站出來的成果，香港抗爭縱未完全平息，解放軍武力鎮壓的可能性幾乎等於零，而對台灣選舉來說，撿到槍的一方也會有一定的影響、對美中貿易談判的發展，中國大陸更可全面對付美國。

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