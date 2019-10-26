台中妙齡女沉迷交友軟體「Lemo」隻身北上尋友　靠板橋智警尋獲

▲蒲女失聯多日透過板橋警方尋獲，其弟弟向警方致謝。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

一名23歲家住台中豐原的蒲姓妙齡女子，於本月16號離家後，與家人失聯，音信全無，經警方調閱通聯後，發現蒲女遠在新北板橋地區，還發現她最近沉迷交友軟體Lemo，其中一名與蒲女連繫的女子，恰巧是近日一起糾紛案的當日人，警方循線前往租屋處，順利將蒲女帶回，讓擔心受怕的父母終於放下心中的大石。

據了解，蒲女有輕度精神障礙，近日沉迷線上交友軟體「Lemo」，因為要找交友軟體上的友人，獨自一人離家從台中豐田前往新北板橋，讓找尋不到蹤影的家人萬分擔心，隨即前往台中市豐原分局頭家派出所報案，並通報全台緊急協尋該位女子。

經調閱通聯後，警方發現蒲女最後手機發送訊號竟然遠在新北市板橋區溪北路附近，板橋沙崙派出所立即針對轄區內各旅館、公園、網咖展開地毯式尋人，並調閱火車站周圍出口匝門監視器，2天後順利發現關鍵影響，有2名女子前來接應蒲女離開，但仍無法確認其友人的真實身分。

警方改從交友軟體下手，經申請該軟體帳號進入後，設法過濾與交叉分析蒲女子交友圈與交友情況，順利掌握2名板橋區女子相關訊息，發現其中一名女子恰巧是日前沙崙所處理糾紛案的當事人，循線前往其租屋處時，順利將蒲女帶回，讓父母及蒲女弟弟十分感謝警方不眠不休與積極為民服務的精神。

▼家屬向板橋沙崙派出所警方致謝。（圖／記者陳豐德翻攝）



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