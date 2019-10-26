台南應大校慶55　神采飛舞精采絕倫

▲台南應用科技大學歡慶55週年校慶，舉辦盛大的藝術季迎接校慶活動，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南應用科技大學10月26日以「校慶55 神采飛舞」為主題，舉辦盛大的藝術季迎接校慶，辦理多項活動歡慶該校創校55週年，活動熱鬧滾滾。

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台南應大辦學認真，招收大學國軍儲備軍官班績效卓著，獲國防部肯定，總統府戰略顧問，國防部人陪處處長，陸、海、空三軍校長、砲兵指揮部指揮官也破例參加該校校慶活動，一時將星雲集，文武菁英匯聚一堂，盛況空前，創下全台大學校慶的首例。

該校國軍軍官儲備班以帥氣的軍裝，列隊進場接受校閱。雄赳赳氣昂昂的隊伍，整齊的步伐，一致的舉手敬禮，受到國軍將領、來賓與全校師生的讚賞與歡呼。將校慶的氣氛推向高峰。

除了各系的創意進場，還有該校負有盛名的舞蹈系大會舞、此次大會舞「歡慶傳響-舞將巡」，作品曾受邀代表台灣至日本演出，以台灣著名的民間藝陣-「家將」的元素編作而成。「家將」有如神界的警察一般，除有特別造型外，動作充滿力度、威武，具除暴安良，賞善罰惡的功能，深得民眾的敬畏，平常於民間慶典節日中出現。女舞者們則以藍天白雲為意念的外型設計，加上台灣首次出現的6公尺長的大旗揮動，描述家將騰雲駕霧、祈佑良民的情景。

總統府戰略顧問蒲澤春上將致詞時表示，國軍需要優秀的人才，希望有志從軍的青年能把握人生的轉折點，投入ROTC的行列，將來也能像美國的ROTC將官鮑威爾一樣，晉升為中華民國的將官。

台南應大創校55周年校慶特別籌畫慶祝活動，有「2019南應大-藝術季」，是由藝術學院顧哲誠院長統籌辦理整合院內系所表演藝術節目，為期兩周的精彩熱鬧的活動，包含舞劇'歌劇、舞蹈快閃、踩街、定點街道演出、美術系教授聯展、文創市場，陶土製作及板印等活動從校內至校外部定點演出及課程呈現，充份呈現該校藝術學院的整體展演能量。





校慶當天還有許多的活動、運動會、遊戲、園遊會、文創市集、義剪、修眉、指甲彩繪、宮廷舞、芭雷舞表演、VR體驗營、機器刺繡體驗營、人物素描、莫札特歌唱劇、人體彩繪作品展、裝置藝術展、社會責任實踐成果展、各系校友回娘家活動、社團動態成果展，琳瑯滿目、包羅萬象，同時校友還可參加包含國外旅遊機票的摸彩活動，讓來校的嘉賓與校友有不虛此行之感。