立委參選人競選看板遭破壞　林燕祝：愛與包容不追究

▲台南市警永康分局破獲立委參選人林燕祝之競選看板遭破壞案，林燕祝表示不追究提告。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第四選區立委參選人林燕祝員，位於永康區聯合競選總部前的韓國瑜宣傳看板遭到毀損一案，永康分局宣布偵破，林燕祝表示是由一位青年所為，起因是由於他看到電視與網路媒體報導，讓他對時局感到不滿，所以就想說要燒看板來宣洩，她與對方懇談後不追究。

林燕祝議員表示，在與這位青年詳談之後，認為年輕人的創意和活力無限，以韓市長說過「愛與包容的」的原則下，不會對他提出任何告訴，相信他經過這次事情後，可以更注意自己的行為，都可能會影響到周遭的人。最後這位年輕人也很感謝林燕祝願意和他聊這麼多，詳談後也認同林燕祝的政治理念，決定加入林燕祝的競選志工團隊，親身體會這次的大選。

台南市警永康分局25日破獲立委參選人林燕祝競選看板遭破壞案，25日下午傳喚林姓涉嫌人到案說明，林男等人到案後表示，對選舉時局不滿，才以打火機焚燒看板。

警方指出，10月18日11時，永康分局接獲報案，轄內立委參選人林燕祝位於永大路二段之競選帆布遭不明人士毀損，經永康分局組成專案小組並調閱相關影像，鎖定2名男子涉嫌重大，循線追查並通知林姓男子2人到案說明，林男等到案坦承涉案。