交換學生一年費用「挪用前瞻預算」　韓國瑜還另設兩大條件

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜25日在雲林的傾聽之旅中提出，若當選總統，鼓勵大學生和研究生去國外當一年交換生，費用問題政府解決。韓國瑜競選辦公室26日發布新聞稿進一步說明，以一年5萬人計算，挪用500億元前瞻基礎建設經費；另外交換學生須符合兩項條件，第一，家庭月收入12萬元以下，第二，通過托福或雅思測驗。

韓國瑜競辦表示，韓國瑜這個提議的初衷，是出自於「投資人才」、「國際培力」、「榮耀返鄉」，希望能透過擴大青年學子到外國的學校體驗、交換、就讀，來提升台灣青年人才的競爭力。

韓國瑜競辦提到，韓國瑜認為學生到國外學習的首要前提，就是語言能力，這也是為什麼必須大力推行雙語教育的原因，政府應鼓勵青年學子學習不同語言，在經費上政府則盡最大力量來提供協助，用國家的力量來推動。

韓國瑜競辦指出，韓國瑜覺得投資青年、人才，比投資為了綁樁的蚊子館、蚊子機場更重要，至於經費，政府會想辦法，假設政府負擔1/2或1/3，另外可考慮用銀行的優惠貸款；另外也考慮設立排富條款，若想好配套措施、大力實行，將會是很大的亮點。

韓國瑜競辦提及，這項政策只要以現行各校交換學生制度擴大辦理，增加台灣學校與國際上各校合作管道與模式，就能讓大多數學子都有機會參與學習計劃。

韓國瑜競辦表示，目前大學和碩士生出國當交換學生一年，以現況一年有24萬大專生、8萬碩士生，共32萬學生計算，出國一年的學雜費加基本生活費以100萬元新台幣(3.3萬美元)為原則，若全部由政府負擔，要花3200億元。

韓國瑜競辦指出，若政府負擔一半，為1600億元，加上排富條款設定為年收入144萬元 (月入12萬元) 以上者；另外，出國必須通過托福或雅思測驗，這兩個設定可讓政府負擔減少一大部分。

韓國瑜競辦提到，若以一年5萬人計算，眼前可使用的經費，可挪用5百億元前瞻基礎建設經費，不夠的可再由政府負擔，這對提升人力資本大有幫助、國力將會大增。

韓國瑜競辦表示，台灣許多學校在國外都有姊妹校合作，在少子化情況下，政府負擔將會逐年減少，另外也要考量是否設定學校門檻，因為現在部分大專院校也有在實行類似計畫。

韓國瑜競辦指出，當前許多國家用盡全力拚經濟，東南亞有16個國家快完成自由貿易協定，但台灣仍無法參加，韓國瑜實在擔心台灣下一代的未來。

韓國瑜競辦認為，台灣青年世代的資質和能力完全不亞於世界各國，所以韓國瑜希望在青年學子的教育上，政府應加強力道，引導學子勇敢的走出台灣、面對世界，這樣的想法在未來，會是國家施政的重點方向之一。