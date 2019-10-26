鼓勵選手拿金牌　盧秀燕：每月提供1萬2千元獎助學金

▲▼盧秀燕在臉書上公告給優秀選手獎學金作鼓勵。（圖／盧秀燕臉書）

記者鄧木卿／台中報導

108年全國運動會日前落幕，台中市代表隊勇奪55金54銀44銅，共153面獎牌，名列全國第3，創下縣市合併以來，歷年最佳成績，市長盧秀燕也在臉書上公告這項消息，為了鼓勵選手拿獎牌，凡是在全運會、全中運拿到金、銀、銅牌者，每月給予培訓獎助學金，最高可領1萬2千。

運動局長李昱叡表示，台中市代表隊這次在全運會中各項賽事表現亮眼，自由車項目18面金牌，台中就拿了13面；游泳項目也摘下10金11銀7銅，其中，游泳健將王星皓打破3項大會紀錄、1項全國紀錄，共拿下6金、2銀、1銅佳績，成為游泳項目的最大贏家。

台中市代表隊在這次賽會中，總計9人打破6項大會紀錄，5人創2項大會紀錄及1人破全國紀錄，並以總獎牌數153面，排名全國第3，較上屆挺進一名。

李昱叡表示，市府為肯定選手努力，9月通過「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，將從明年開始按月發放獎助金給予台中市得牌的優秀運動選手，直到下次賽事，用行動支持運動選手，讓選手專心訓練、全力比賽，市府當後盾。

李以全運會為例，個人項目金牌：每月可領1萬2千元，銀牌4千元，銅牌2千元；團體或接力賽金牌8千元，銀牌2千元，銅牌1千元；全中運部份：個人項目：金牌6千元，銀牌2千元，銅牌1千元；團體項目或接力賽：金牌4千元，銀牌1千元，銅牌5百元。