韓國瑜沒來！韓家軍自辦庶民造勢　「非韓粉路過」遭砸骨折送醫

▲庶民造勢的活動現場，有布幕與鐵架倒塌，壓傷路過民眾。（圖／民眾提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地區各臉書社團26日誤流傳「韓國瑜即將現身新竹造勢」，引發韓粉一陣激動，雖事後證實是烏龍一場，但仍不減韓粉到現場力挺的決心，只是下午2點多竟傳出有「非韓粉」遭到布幕與鐵架壓傷送醫，也讓這起烏龍造勢活動，再添話題。

▲庶民起義造勢活動，在竹蓮寺附近舉辦。（圖／翻攝新竹爆料公社）

有民眾向《ETtoday新聞雲》記者爆料表示，一名蔡姓婦女在竹蓮市的「庶民起義」活動現場遭到布幕與鐵架砸傷，經由一旁民眾協助通報119。消防局表示，傷者意識清楚，應無立即性生命危險，目前已由救護車協助送往新竹國泰醫院救治。

據了解，遭砸傷的蔡婦並非韓粉，只是家住附近到便利商店採買，但令人捏一把冷汗的是，被砸傷的蔡婦之前，還有她的女兒身上正揹著1歲多的幼兒走在前面，如果鐵架早砸下幾秒鐘，受傷的也許就是那名嬌弱的1歲多幼兒。

▲患者家屬不滿，主辦單位竟然只派了一位志工陪同，事後也只給了line讓家屬自行於主辦單位聯絡。

蔡姓婦人的女兒表示，媽媽雙腳腫脹，其中還有3根腳趾因骨折需上石膏，另外媽媽頭、胸有腫脹，雖無立即性出血，但醫生仍建議要再觀察。只是，讓家屬不滿的是，意外發生時，主辦單位竟然只派了一個沒有全程參與的志工陪同就醫，事後志工也只給家屬一個主辦單位的line，讓家屬自行於主辦單位聯絡，實在讓他們大為傻眼。

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