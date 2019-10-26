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身中16槍彈殼掉一地　猛哥從頭到腳都傷「徒步3km去急診室手術」

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▲槍擊。（圖／免費圖庫pxhere）

▲男子身上都是槍傷，求生意志非常驚人。（圖／免費圖庫pxhere）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國費城警方表示，一名27歲男子25日凌晨在當地一處社區受傷，令人驚訝的是，身中16槍的他居然還能走到距離2英里（約3.2公里）外的醫院治療。警方說明，男子雖然受傷嚴重，所幸生命沒有大礙，已接受手術。

CNN報導，費城警察局長發言人格瑞普（Eric Gripp）說明，這名男子被開槍射中16次，身體右側5次、臀部左邊2次、上胸3次、右肩1次、脖子右邊1次、左前臂3次、右前臂1次，奇蹟的是，他還能走到2英里之外的醫院。

據了解，他在費城肯辛頓（Kensington）社區受傷，隨後前往天普大學醫院治療，但還不清楚為何他被多次槍擊。

根據《費城詢問報》，警方未透露受傷男子的身分，他遭遇槍擊後前往醫院急診室，還沒有人被逮捕。事發現場一位居民則回憶，當時他躺在床上，突然聽到一連串開槍的聲響，「聽起來就像在電視上，我的意思是那聲音太吵了」，接著他還聽到汽車加速與尖叫聲。

警方在蒂爾曼（Tilghman）、帕勒索普（Palethorp）街角發現23個彈殼，但沒找到武器；大約15分鐘後，他們接獲來自天普醫院的電話說急診室有名男子中了16槍。

 
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