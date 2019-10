身中16槍彈殼掉一地　猛哥從頭到腳都傷「徒步3km去急診室手術」

▲男子身上都是槍傷,求生意志非常驚人。(圖/免費圖庫pxhere)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國費城警方表示,一名27歲男子25日凌晨在當地一處社區受傷,令人驚訝的是,身中16槍的他居然還能走到距離2英里(約3.2公里)外的醫院治療。警方說明,男子雖然受傷嚴重,所幸生命沒有大礙,已接受手術。

CNN報導,費城警察局長發言人格瑞普(Eric Gripp)說明,這名男子被開槍射中16次,身體右側5次、臀部左邊2次、上胸3次、右肩1次、脖子右邊1次、左前臂3次、右前臂1次,奇蹟的是,他還能走到2英里之外的醫院。

據了解,他在費城肯辛頓(Kensington)社區受傷,隨後前往天普大學醫院治療,但還不清楚為何他被多次槍擊。

Meanwhile, in Philly, 16 bullets won't stop you from walking 2 miles to the hospital. Damn...https://t.co/Yua0Moa7LS