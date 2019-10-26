二戰日艦「鳥海號」現身菲律賓海域5173米處！　薩馬島海戰後已沈船75年

▲ RV Petrel在菲律賓5173米深處找到舊日軍「鳥海號」。（圖／翻攝自RV Petrel臉書）

實習記者許祐誠／綜合報導

微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）沉船搜索團隊「RV Petrel」，今(26)日確定在今年5月菲律賓海域5173米深海處找到的軍艦殘骸，正是日軍二戰時期的重巡洋艦「鳥海號」，只是當年鳥海號遭美軍擊沉後，艦上船員幾乎無人倖存。

RV Petrel上午在臉書上表示，今年5月5日發現鳥海號後，同月30日使用水下無人機進行探索。直到今天，團隊才公布詳細的水下紀錄影片，從中可見船艦仍沒有受到太多的破壞，包括艦砲等裝備大體上仍相當完整。

這段影片發布後，吸引有興趣的網友留言，「實際上，它沒有人們估計中的深，真棒」、「它原本應該沉沒在8500至9000米深處，最後它還不及加賀號」、「另一個驚人的發現！不得不說我非常喜歡這個影片」、「想到導致它沉沒的事件有多暴力後，它現在的狀態非常出色。」

▲ 鳥海號在薩馬島海戰中遭到美軍潛艇擊毀。（圖／翻攝自維基百科）

鳥海號屬於高雄級3號艦，1932年開始服役，在同年12月1日被編入第四戰隊，之後在1941年太平洋戰爭期間，負責支援馬來半島和追蹤英國海軍，並陸續參與許多戰役。直到1944年10月25日的薩馬島海戰，鳥海號右舷船體的中央部位，遭到美國護航航空母艦「白平原」號127毫米炮彈的攻擊，導致甲板裝備的魚雷爆炸，波及引擎和船舵，隨後又被砲彈擊中後受損。

當時倖存船員紛紛逃至「藤波號」驅逐艦上，藤波號也利用魚雷擊沉鳥海號，然而，藤波號隨即遭到空襲後沉沒，完全沒有人員生還。戰後，日本在長崎縣佐世保市的舊海軍墓地東公園內，建立鳥海和藤波聯名的慰靈碑。