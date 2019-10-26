日千葉縣大雨釀10死1失蹤　千名學生難回家「塞學校渡夜」

▲日本千葉縣大雨淹沒各地，造成10人死亡、1人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

受今年第21號颱風博羅依影響，日本東部、東北部降下豪雨，其中千葉縣、福島縣最為嚴重，超過7條河川氾濫潰堤，各地土石崩塌，目前至少有10人死亡、1人失蹤，以及上千名學生回不了家。

綜合日媒報導，千葉縣25日的降雨量就達到往年同月的一個月份雨量，單算市原市，12個小時降雨量就達283.5毫米。各地則因為大雨接連傳出災情，包括河川氾濫、淹水、房屋損害、土石崩塌等。

報導指出，災情造成至少10人死亡，包括千葉市綠區3人、長南町2人、長柄町2人、市原市1人、茂原市1人以及福島縣相馬市1人；福島縣相馬市則有1人失蹤。

另外，由於大雨影響，千葉縣內的小學、中學及高中的學生們都無法回家。一共有5間小學的45人、5間中學的84人、20間高中的703人、2間特別學校的2人，以及16間私立高中小學的400多人，約1200名學生無法回家，只能暫時待在學校或旅館度過一夜。

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