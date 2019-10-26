黑魔女公然現身法庭！　士林地院萬聖節活動…邀孩子拿法槌穿法袍

▲士林地院院長蔡彩貞(左起)扮演黑魔女，和少年庭庭長李正紀迎接小朋友參加萬聖節活動。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

士林地方法院28日配合天母萬聖節嘉年華，邀請小朋友進入法庭，穿上法官、檢察官的法袍，讓小朋友從服裝的不同，了解審、檢各自扮演了不同角色，院長蔡彩貞特別打扮成「黑魔女」亮相，希望傳達人與人要互相了解，不要用先入為主的刻板印象以貌取人。

這已經是士林地院連續第3年參與萬聖節活動，蔡彩貞2018年扮演哈利波特故事角色登場，2019年在苦惱要換造型時，同仁建議扮成「黑魔女」，蔡彩貞表示自己沒在看童話電影，不瞭解這個角色，但是聽到其實黑魔女是個外冷內熱的好人，覺得非常適合讓小朋友了解外表不代表內心。

▲法院希望讓小朋友藉由服裝的不同，從小認識法官與檢察官在法庭上的不同角色。（圖／記者劉昌松攝）

士林地院與犯罪被害人保護協會士林分會舉辦的萬聖節活動，除了開放平常只有訴訟雙方才能進入的家事法庭，讓家長可以帶著小朋友進入參觀外，還會發放小法槌玩具，並提供法官的藍邊法袍，檢察官的紫邊法袍，讓小朋友選擇穿上拍照，希望小朋友能從服裝的不同，從小建立法官與檢察官角色不同、各司其職的正確觀念。

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