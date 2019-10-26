自陸輸入藍色小藥丸來台　海關查獲偽威而鋼！男面臨10年重罰

▲裘姓男子於2016年自大陸地區進口偽威而鋼藥錠，委託不知情貨運進口台灣，但被海關查獲依違反藥事法送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍裘姓男子於2016年6月間向大陸地區商人購買偽製威而鋼藥錠，俗稱「藍色小藥丸」委由不知情貨運代理輸入台灣準備販售圖利，幸好被海關及時查驗攔獲，警方及時查扣未讓這批1560顆偽威而鋼藥錠流入市面，檢方查出，裘男擅自輸入偽藥及冒用他人名義進口，偵結依違反藥事法提起公訴，最重恐面臨10年有期徒刑。

檢警調查，64歲的裘姓男子從2016年6月向大陸地區商人購買偽製威而鋼，裘男明知威而鋼是美商輝瑞大藥廠核准在台販售之藥品，適用於成年男性勃起功能障礙之適應症，也取得台灣經濟部智慧財產局核准登記之商標，裘男未經授權擅自使用威而鋼商標名稱與圖案，購買1560顆偽製藥錠，委由不知情的航空貨運代理公司報關輸入台灣。

警方查出，2016年6月4日，裘男進口偽威而鋼藥錠抵台，財政部關務署台北關人員會同航空貨運代理公司人員查驗有異，通知警政署保安警察第二總隊追查，當場查扣1560顆偽製威而鋼藥錠一批。

檢方認為，威而鋼藥錠內含「Chloramphenicol」、「Sildenafil」等西藥成分，應以藥品列管，但裘男未經衛福部食品藥物管理署核准擅自輸入，還冒用他人名義進口，已明顯違反藥事法第82條「製造或輸入偽藥或禁藥」罪，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，若因而致人於死者，更將面臨10年以上，併科2億元以下罰金，裘男貪圖暴利將得不償失，偵結將裘男依違反藥事法提起公訴。

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