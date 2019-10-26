「交換學生一年」經費哪來？　韓國瑜：挪用500億前瞻建設預算

▲高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜25日表示，若當選總統，一定大力推動中英雙語教育，也鼓勵大學生4年、研究生3年中一定要有一年去國外當交換生，所有費用，他一定想辦法幫忙解決。

韓國瑜表示，目前大學和碩士生出國當「交換學生」一年，若以現況一年有24萬大專生、8萬碩士生，共32萬學生計算，出國一年的學雜費加基本生活費以1百萬元新台幣（3.3萬美元）為原則，若全部由政府負擔，要花3200億元。

韓國瑜表示，投資青年、人才，比投資為了綁樁的蚊子館、蚊子機場更重要。經費部分，未來政府可以幫忙想辦法，假設政府負擔1/2或1/3，另外可考慮用銀行的優惠貸款；另外也要考慮設立排富條款，如果想好配套措施、大力實行，將會是很大的亮點。這項政策只要以現行各校交換學生制度擴大辦理，增加台灣學校與國際上各校合作管道與模式，就能讓大多數學子都有機會參與學習計劃。

韓國瑜指出，假設政府負擔一半，為1600億元， 加上排富條款設定為年收入144萬元 (月入12萬元) 以上者，另外，出國必須通過托福或雅思測驗，這兩個設定可讓政府負擔減少一大部分。如果以一年5萬人計算，眼前可使用的經費，可挪用500億元前瞻基礎建設經費，不夠的可再由政府負擔，這對提升人力資本大有幫助、國力將會大增。

韓國瑜強調，台灣許多學校在國外都有姊妹校合作，在少子化情況下，政府負擔將會逐年減少，另外也要考量是否設定學校門檻，因為現在部分大專院校也有在實行類似計畫。當前許多國家都在用盡全力拚經濟，東南亞有16個國家已經快要完成自由貿易協定。但台灣仍然無法參加，韓國瑜實在擔心台灣下一代的未來。

韓國瑜說明，台灣青年世代的資質和能力完全不亞於世界各國，所以韓國瑜希望在青年學子的教育上，政府應該加強力道，引導學子勇敢的走出台灣、面對世界，而這樣的想法在未來，也會是國家施政的重點方向之一。