彩虹裝扮現身遊行　祁家威：同志不是殺人放火

▲即便同婚通過，祁家威認為還是有很長一段路要走。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

台灣同志遊行第17屆今（26日）下午1點半在台北市政府前廣場出發，主辦單位宣布遊行人數突破5萬人，今年預計會比往年更擠爆，粗估將有超過20萬人，現場每個人爭奇鬥豔，展現最自我一面，同婚運動先驅祁家威在會前就抵達，他表示，今年參加的心情很忐忑，雖然同婚通過，但還是有很長的一條路要走。

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▲▼現場每個人爭奇鬥豔，展現最自我一面。(圖／記者林敬旻、李毓康攝)

祁家威今天以一慣彩虹裝扮現身，背後也背著兩個彩虹玩偶，每年同志遊行必到的他笑說，因為今年同婚通過，這次參加遊行的心情很忐忑，但也是一種普天同慶，想對已經結婚的人說，今天就當作慶祝歡樂，若還沒結婚的就趕快找對象。

▲祁家威說，很多長不讓小孩知道有同志、同知家庭，這是非常糟糕的事。（圖／記者李毓康攝）

對於社會上仍有不少人對同志婚姻不是很認同、了解，祁家威表示，確實同婚通過還是有很長道路要走，尤其性平教育更要繼續努力，看到許多家長不讓小孩知道有同志、同知家庭，這是非常糟糕的事。祁家威強調，盼藉著遊行讓社會看見同志是有美好的一面，不是殺人放火。

▲▼第十七屆台灣同志遊行，一登場人數就破5萬。（圖／記者李毓康攝）





▲▼第十七屆台灣同志遊行，一登場人數就破5萬。（圖／記者李毓康攝）





▲第十七屆台灣同志遊行，一登場人數就破5萬。（圖／記者李毓康攝）

▲▼同志大遊行，祁家威揮旗。（圖／記者林敬旻攝）